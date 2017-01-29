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29 Ocak 2017 Pazar 17:20

Ktams, Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde Yarından İtibaren Süresiz Grev Başlatıyor

KTAMS, Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde yarından itibaren süresiz grev başlatma kararı aldı.

Ktams, Girne Sosyal Sigortalar Dairesi'nde Yarından İtibaren Süresiz Grev Başlatıyor
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Lefkoşa, 29 Ocak 17 : KTAMS, Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde yarından itibaren süresiz grev başlatma kararı aldı.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, KTAMS’ın Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde personel eksikliği nedeni ile 20 Ocak tarihinde grev  başlattığını, ancak Çalışma Bakanlığı yetkililerinin bu soruna hala daha hiçbir çözüm üretemediğini kaydetti.

Bengihan, “Sendikamız, bakanlığın bu duyarsız ve sorumsuz  tutumuna karşılık  yarından itibaren süresiz grev başlatma kararı almıştır. Konu ile ilgili olarak yarın saat 11.00' de Girne Sosyal Sigortalar Dairesi önünde basın açıklaması yapılacaktır” dedi.

(SEL)

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