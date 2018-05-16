Ktams, Geçici Kamu Personeli İçin Ilo Temelinde İş Güvencesi Önerdi

Lefkoşa,16 Mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kamudaki geçici personel için Cumhuriyet Meclisi’nin 1993 yılında kabul ettiği Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) temelinde iş güvencesi önerdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, pazartesi günü Anayasa Mahkemesi’nin; kamudaki geçici memurların kadrolanması için hazırlanan “Geçici Personel Yasası” ile “Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri (Değişiklik) Yasası’nı, Anayasa’ya aykırı bulmasının sendikanın bu konuyla ilgili daha önce yapmış olduğu uyarı ve açıklamalarında haklı olduğunu gözler önüne serdiğini kaydetti.

KTAMS’ın kamudaki geçici personel için ortaya koyduğu çözüm önerisinin açık ve net olduğunu kaydeden Bengihan şöyle devam etti:

“ KKTC Cumhuriyet Meclisi\'nin 16 Mart 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmetleri) İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin 151 Sayılı Sözleşmesi Yasası” temelinde, tüm geçici personellere, kadrolu personellerde olduğu gibi olumsuz performans değerlendirmesi olmadan ve disiplin suçu işlemeden durdurulamamasını sağlayan iş güvencesi verilmesidir.

Bu hususta sendikamızın daha önceden hazırlamış olduğu ve CTP grubu adına Milletvekili ve Tarım Bakanı Sayın. Erkut Şahali tarafından Cumhuriyet Meclisi\'ne sunulan ve ivediliğe alınan yasa önerileri ile hem 7/1979 sayılı kamu görevlileri yasası hem de 47/2010 sayılı göç yasası kapsamında çalışan geçici personele iş güvencesi verilmekte hem de bu yasalar altında çalışan geçici personelin tahsisatlar, birleşik barem, izin hakları, fazladan yapılan öğrenim ve askerlik hizmetlerine kademe ilerlemesi verilmesi vb. özlük haklarının iyileştirilmesi planlanmaktadır. “

Bengihan, hayatın her alanında hukukun üstünlüğünü savunan KTAMS’ın, dün olduğu gibi bugün de Anayasa ve yasalara aykırı hiçbir uygulamayı sırf çalışanı üye yazmak adına savunmak gibi bir hareket içerisinde olmayacağını ve gerek sendikal gerekse siyasi popülizm yapmayacağını vurguladı.

(YIL/ŞEB)