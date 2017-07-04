Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2017 Salı 09:01

Ktams: “emekçiler Ölüyor, Hükümet Seyrediyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan,&nbsp;&nbsp;iş kazalarına dikkat çekerek, hükümeti önlem almamakla suçladı.

Ktams: 'emekçiler Ölüyor, Hükümet Seyrediyor”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Lefkoşa, 4 Temmuz 17 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, iş kazalarına dikkat çekerek, hükümeti önlem almamakla suçladı.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan yaptığı yazılı açıklamada, aşırı sıcaklara işaret ederek, hükümete dış mekanda ve özellikle inşaaat sektöründe çalışan emekçiler adına  ivedi olarak tedbir alma çağrısı yaptı.

Kaptan, "Emekçiler ölüyor, hükümet seyrediyor" başlıklı açıklamasında, özel sektörde çalışan emekçiler için büyük önem taşıyan iş sağlığı ve güvenliğinin  UBP-DP hükümeti tarafından önemsenmediği için tedbirler alınmadığını,  denetimler  yapılmadığını savundu.

Kaptan, hükümet olmanın,  ülke şartlarını, gelişmelerini takip etmeyi ve oluşan duruma göre kararlar üreterek çalışanların güvenliğini ve sağlığını koruyacak önlemler alınmasını gerektidiğini vurguladı.

Ülke genelinde son günlerin sıcaklık ortalamasının 50 dereceyi bulduğunu vurgulayan Kaptan, “bununla  ilgili  Güney Kıbrıus’ta önlemler alınırken, UBP-DP hükümeti duyarsız bir tavırla bu durumu sadece izledi, ayrıca son 10 yılda bir tek bile Çalışma Dairesine  müfettiş istihdam edilmedi” dedi.

Tedbir alınmaması ve denetim yapılmamasından ötürü 2016 yılında 8 emekçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini, 129 kişinin de yaralandığını belirten Kaptan, veriler doğrultusunda 2017 yılı rakmlarının daha da yüskek olacağını kaydetti.

(YIL/ÖK)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Değerlendirme Toplantılarına Devam Ediyor Cumhurbaşkanı Değerlendirme Toplantılarına Devam...
LTB Hamitköy’de Kanalizasyon Çalışmalarına Başladı LTB Hamitköy’de Kanalizasyon Çalışmalarına...
BKP: “federal Bir Çözüm İçin Mücadeleye Kararlılıkla Devam Edilecek” BKP: “federal Bir Çözüm İçin Mücadeleye Kararlılıkla...
Gazimağusa Ve İskele’de Trafik Ve Asayiş Operasyonu Gazimağusa Ve İskele’de Trafik Ve Asayiş Operasyonu
Fritöz Yangına Neden Oldu Fritöz Yangına Neden Oldu
MAĞUSA'YI ÜZEN VEDA! MAĞUSA'YI ÜZEN VEDA!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Cumhurbaşkanı Değerlendirme Toplantılarına...
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan...

Haberi Oku