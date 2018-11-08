Ktams, Dpö Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu’nu Ziyaret Etti

Lefkoşa, 8 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ve KTAMS Örgütlenme Sekreteri Serman Yiğit; Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı (DPÖ) Ödül Muhtaroğlu’nu ziyaret etti.

KTAMS’tan verilen bilgiye göre, ziyarette ilk sözü alan KTAMS Başkanı Bengihan, kendilerini kabul eden başkan ve ekibine teşekkür etti.

Bengihan, ülkedeki çalışanların alım gücünü koruyan hayat pahalılığı oranının Ekim ayı içerisinde; Türkiye’de yüzde 2.67, ülkede ise yüzde 1.58 olarak açıklanmasının toplumun birçok kesiminde DPÖ’nün hesaplamaları konusunda akıllarda soru işareti yarattığını söyledi.

Bengihan, “Sorumlu sendikacılık anlayışı ile kulaktan dolma bilgilerle değil; siz değerli çalışanların ve buradaki sorumluların da görüşlerini alarak doğru bilgileri, metodolojiyi ve ortaya çıkan sonucun nedenlerini öğrenmek ve sizlerin aracılığıyla bu bilgileri kamuoyuna aktarmak için bu ziyareti gerçekleştirdik” dedi.

Bengihan; KTAMS’ın 14 Kasım Çarşamba günü “gurur ve mücadele dolu” 62. yaşını kutlayacakları kuruluş yıldönümü etkinliğine DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu’nu da davet etti.

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