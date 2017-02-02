Ktams, Ctp’yi Ziyaret Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kamuda geçici statüsünde çalışanların farklı siyasi partilerin iktidara geldikleri zaman kendilerini işsiz kalma riski altında hissetmelerinin, hem adalet ilkesine aykırı olduğunu, hem de kamuda verimliliği olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

ERHÜRMAN: “KAMUDA GEÇİCİ ÇALIŞANLAR İÇİN HUKUKA UYGUN BİR FORMÜL ÜRETİLMELİ”

Lefkoşa, 2 Şubat 17 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kamuda geçici statüsünde çalışanların farklı siyasi partilerin iktidara geldikleri zaman kendilerini işsiz kalma riski altında hissetmelerinin, hem adalet ilkesine aykırı olduğunu, hem de kamuda verimliliği olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Erhürman, bu soruna hukuka ve Anayasa Mahkemesi içtihadına uygun bir çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman bugün Ahmet Kaptan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) heyetini kabul etti. Kabulde CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da hazır bulundu.

Kaptan, kamuda çalışan geçici, sözleşmeli ve kadrolu personelle ilgili yasa önerilerini Erhürman’a sundu.

ERHÜRMAN: “YASA ÖNERİLERİNİ İNCELEYECEĞİZ”

Tufan Erhürman, KTAMS’ın sunduğu yasa önerilerini en kısa zamanda parti yetkili organlarında inceleyip, değerlendireceklerini belirtti.

Kamuda yüzlerce kişinin geçici statüde çalıştığını anımsatan Erhürman, bunun bir anomali oluşturduğunu, kamuda verimliliği düşürdüğünü, bu insanların her farklı iktidar döneminde kendilerini işten durdurulma tehdidi altında hissettiklerini ve bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Erhürman, kamuda verimliliğin bir türlü sağlanamamasının ve hizmetlerin düzenli ve etkili bir biçimde sunulamamasının halkın genelinde bir memnuniyetsizlik yarattığını, bu sorunun sebeplerinden bir tanesinin de kamu çalışanları arasında yaratılan statü, hak ve sorumluluk farklılıkları olduğunu belirtti.

Bu konunun bir an önce bütünsel bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Mesele çoğu zaman algılandığı gibi sadece kamu çalışanlarının hak ve çıkarlarıyla ilgili değildir; hepimizin şikayetçi olduğu verimsizliğin giderilmesiyle doğrudan doğruya ilintilidir ve bu noktadan hareketle de değerlendirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

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