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10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:10

Ktams Başkanı Kaptan: “çözüm İstemeyenler Koro Halinde Saldırıya Geçtiler”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Cumhurbaşkanı&nbsp; Mustafa Akıncı'nın &#34;Doğu Akdeniz 'de savaş tamtamlarına değil, barış şarkılarına ihtiyaç var&#34; demesi üzerine, Kıbrıs'ta çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen bilindik çevrelerin koro halinde saldırıya geçtiklerini kaydetti.

Ktams Başkanı Kaptan: 'çözüm İstemeyenler Koro Halinde Saldırıya Geçtiler”
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Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı'nın "Doğu Akdeniz 'de savaş tamtamlarına değil, barış şarkılarına ihtiyaç var" demesi üzerine, Kıbrıs'ta çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen bilindik çevrelerin koro halinde saldırıya geçtiklerini kaydetti.

Kaptan yaptığı yazılı açıklamada,  “Geçmişte  yaşanan savaştan etkilenen,  canını, malını kaybeden insanların hayatı üzerinden nemalanan, iktidar kuran çevrelerin  barıştan korktuklarını” savunarak, “ Çünkü  barış olursa bugün olduğu gibi hukuk dışı ve keyfi icraatlarını sürdürememekten korkuyorlar” ifadelerini kullandı.

Nesiller boyu süren Kıbrıs  sorununun  artık çözülmesini istediklerini ifade eden Kaptan , çözüm yönünde devam eden görüşme sürecinde ayak sürümekte olan Rum lider Anastasiadis'in de samimiyetle adım atmasını beklediklerini kaydetti.

Kaptan,  Kıbrıs'ın  etrafındaki yeraltı zenginliklerinin tüm “Kıbrıslıların” refahı için kullanılmasının barışa hizmet edeceğine inanç belirtti.

Kaptan, “Adamıza kalıcı bir barış gelmediği sürece savaşın her an yanıbaşımızda kol gezeceğini unutmamalıyız. Savaşların kazananı hiçbir zaman halklar olmamıştır. Bu nedenle ‘inadına barış’ diyoruz” dedi.

(YIL/HA)

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