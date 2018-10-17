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Ktams Başkanı Bengihan: “hayat Pahalılığı Hakkımıza Dokundurtmayacağız”

Lefkoşa, 17 Ekim 18 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Türk Lirası’nın büyük oranda değer kaybetmesiyle ülkede yaşanan ekonomik krizin özellikle dar ve sabit gelirlilerin yaşam koşullarının sürekli kötüye gitmesine neden olduğunu bildirdi.

Ktams Başkanı Bengihan: “hayat Pahalılığı Hakkımıza Dokundurtmayacağız”

Lefkoşa, 17 Ekim 18 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Türk Lirası’nın büyük oranda değer kaybetmesiyle ülkede yaşanan ekonomik krizin özellikle dar ve sabit gelirlilerin yaşam koşullarının sürekli kötüye gitmesine neden olduğunu bildirdi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:29
Ktams Başkanı Bengihan: “hayat Pahalılığı Hakkımıza Dokundurtmayacağız”

Lefkoşa, 17 Ekim 18 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Türk Lirası’nın büyük oranda değer kaybetmesiyle ülkede yaşanan ekonomik krizin özellikle dar ve sabit gelirlilerin yaşam koşullarının sürekli kötüye gitmesine neden olduğunu bildirdi.

Sendika Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, KTAMS’ın yaşanan krizden en çok etkilenen asgari ücretlilerin, dar ve sabit gelirli çalışanların, engellilerin, sosyal yardım maaşı ile geçinenlerin alım gücünün korunması adına radikal tedbirler alınması için defalarca hükümete çağrı yaptığını hatırlattı.

Hükümetin kriz karşısında çalışanları, dar ve sabit gelirlileri koruyacak tedbirler almak yerine, krizin bedelini bu kesimlere ödetmek istediğini ifade eden Bengihan, devletten aldıkları teşviklerle, kendilerine tanınan muafiyetlerle, aflarla günden güne zenginleşen fakat devlete bir kuruş vergi ödemeyen kesimlerden en küçük bir fedakârlık talep etmeyen hükümetin, çalışanların Hayat Pahalılığı hakkına göz diktiğini savundu.

Bengihan şöyle devam etti:

“Sendikamız, çalışanların kriz karşısında alım gücünün korunması adına hayat pahalılığının altı ayda bir yerine her ay maaşlara yansıtılmasını öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştır.

Geçtiğimiz hafta üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirdiğimiz tam günlük grev ve meclis önünde yapmış olduğumuz eylemde yasa tasarısını hükümet yetkililerine iletmiş, bu konuda olumlu bir adım beklerken dün Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve koalisyon hükümeti ortağı diğer üç parti temsilcisi bakanların hazır bulunduğu toplantıda 2018 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında meydana gelecek hayat pahalılığının çalışanların maaşlarına yansıtılmayacağını bildirmiştir.

Sendikamız bunu asla kabul etmeyecektir. Krizin bedelini çalışanlara ödetmeye niyetlenenler bilmelidirler ki sendikamız KTAMS üyeleriyle birlikte tüm gücüyle sonuna kadar direnecektir.

Bu çerçevede tüm çalışanları ve sendikaları ortak mücadeleye davet ederiz.”

(RU/HÖ)

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