KTAMS zamları ve hükümetin bazı icraatlarını protesto etmek için Başbakanlık’a siyah çelenk bıraktı

SENDİKALARIN, BUGÜN ÖĞLEDEN SONRA ÜLKEDEKİ SIKINTILARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPACAĞI DA AÇIKLANDI

BENGİHAN: “GERİ ADIM ATILMAZSA TOPLANTI SONRASINDA ALACAĞIMIZ KARARLAR ÇERÇEVESİNDE EYLEM VE MÜCADELEMİZ BÜYÜYECEK”

Zamları ve hükümetin bazı icraatlarını protesto etmek için Başbakanlık’a siyah çelenk bırakan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), geri adım atılmazsa eylem ve mücadeleyi yükselteceğini açıkladı.

Hükümeti samimiyetten uzak davranmakla suçlayan KTAMS, bugün saat 16.00’da sivil toplum örgütleriyle ülkedeki sıkıntılarla ilgili değerlendirme yapılacağını kaydederek, “Geri adım atılmazsa toplantı sonrasında alacağımız kararlar çerçevesinde eylem ve mücadelemiz büyüyecek” uyarısında bulundu.

KTAMS bugün Başbakanlık’ın kapısına siyah çelenk bırakarak zamları ve hükümetin bazı icraatlarını protesto etti.

Yönetim kurulu düzeyindeki eyleme Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Gümrük Çalışanları Sendikası’ndan (Güç-Sen) temsilciler de katılarak destek verdi.

Eylemle ilgili açıklamayı KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yaptı.

TL’nin döviz karşısında her gün değer kaybettiğine dikkat çeken Bengihan, “Pazartesi günü ekonomik tedbirlerle ilgili açıklama yapılacak olması bizi şaşırttı. Keşke bu zamlar yapılmadan önce Sayın Başbakan ve Sayın Başbakan Yardımcısı geçmişte söylediklerini de hatırlayarak, samimiyet gösterip olacakları halkla paylaşsaydı” dedi.

“BU ZAM İNSAFSIZLIKTIR… SÖYLEDİKLERİYLE YAPTIKLARI ÖRTÜŞMÜYOR”

Bengihan, büyük umutlar vererek, “ezber bozacağız, haksızlıkların, hukuksuzlukların karşısında duracağız” diyerek iktidara gelen hükümetin yanlış icraatlarda bulunduğunu ve zamlarla halkı hayal kırıklığına uğrattığını söyleyerek şöyle devam etti:

“Sendikamızın 4 kişilik bir ailenin hayatını idame ettirebilmesi için belirlediği miktar 2 bin 205 TL’dir. Asgari ücretlinin net 2 bin 57 TL maaş aldığı, açlık sınırının altında olduğu bir dönemde üstelik yaz ayında elektrik faturalarına böyle bir zam yapılması insafsızlıktır.”

Üst düzey atamalar konusunda da eleştirilerde bulunan Güven Bengihan, “Siyasi atamayı kaldıracakları sözünü vermişler, liyakat ve sosyal adaletten söz etmişlerdi ama hâlâ atamaları üçlü kararname yöntemiyle yapıyorlar” görüşünü dile getirdi.

Bengihan, hükümet edenleri, “Söyledikleriyle yaptıkları örtüşmüyor” diyerek eleştirdi. Bengihan, çocuklara daha iyi gelecek bırakmak için çalıştıklarını ancak günden güne ülkenin daha da yaşanmaz hale getirildiğini söyledi.

AÇIKLAMA ÖNCESİ BAŞBAKAN SENDİKACILARIN YANINA GELDİ

Öte yandan Başbakan Tufan Erhürman, makam aracıyla Başbakanlık’a girdiği sırada açıklama yapmak üzere Başbakanlık önünde bekleyen KTAMS Yönetim Kurulu’nu ve diğer sendikalardan temsilcileri gördü. Başbakan, binaya girmeden önce eylemcilerin yanlarına geldi, selamlaştı ve onlarla kısa bir sohbet gerçekleştirdi.