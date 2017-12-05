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05 Aralık 2017 Salı 14:25

KTAMS ZAMLARI ELEŞTİRDİ

KTAMS ZAMLARI ELEŞTİRDİ
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), gazyağı, euro dizel, tüp gaz ve ekmeğe yapılan zamları eleştirerek, hükümetten zamları geri almasını istedi.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla halkın günden güne yoksullaştığını ve açlıkla boğuştuğunu belirtti.

Kaptan, dövizin her gün yükselmesiyle emekçilerin ücretlerinin eridiğini, ardı arkası kesilmeyen zamlar nedeniyle ülkenin sosyal patlamaların eşiğine sürüklendiğini ileri sürdü.

Kaptan, “Kısa bir süre önce gazyağına ve euro diesele yapılan zamla temel tüketim maddelerinde oluşan zincirleme zamlar yetmezmiş gibi, ekmeğe yapılan anormal artışla da insanlarımız çaresizlik içine düşürüldü. Havaların iyice soğumaya başladığı şu günlerde zaten açlıkla boğuşan insanlarımız tüp gaza yapılan yaklaşık yüzde 7’lik zamla ısınma ihtiyacını karşılayamayacağından sağlık problemleriyle de karşı karşıya kalacak” değerlendirmesinde bulundu. 
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