KTAMS Yetkilileri Hükümetle Görüştü

KTAMS’IN MECLİS ÖNÜNDEKİ EYLEMİ… (2-SON)

KTAMS yetkilileri bugün Meclis önündeki eylemin ardından, Başbakan Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Meclis’te bir araya geldi.



Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmelerde, sendika yetkilileri hükümete hazırladıkları yasa önerisini sundu.



KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetle görüşmelerinin ardından basına açıklama yaptı.



Bengihan, sendikanın ülkede maaş alan dar ve sabit gelirlilere, sosyal yardım maaşı alanlara, asgari ücretlilere ve tüm kamu çalışanlarına hayat pahalılığı ve kriz karşısında alım gücünün korunabilmesi için hayat pahalılığı oranının her ay sonunda yansıtılabilecek şekilde bir öneri hazırladıklarını söyledi.



Yasa önerisinin bir yıllık süreyi kapsadığını kaydeden Bengihan, hükümet yetkililerinin önerileri kabul ederek, sendika yetkililerine teşekkür ettiklerini bildirdi.



“SÜRECE DAHİL EDİLMEDE UZLAŞTIK”



Bengihan, bundan sonraki süreçte ülke ile ilgili ekonomik ve sosyal konularda iş birliği içerisinde olunacağı ve verilecek kararlarda sendikanın da sürece dahil edileceği konularında hükümet yetkilileri ile uzlaştıklarını söyledi.



Ana muhalefet partisini temsilen hiçbir vekilin sendikanın yasa önerisini almaya gelmediğini kaydeden Bengihan, bu durumu eleştirdi.