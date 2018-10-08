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KTAMS: “Yeni Cezaevi Binası En Erken Zamanda Şart”

KTAMS: “Yeni Cezaevi Binası En Erken Zamanda Şart”

08 Ekim 2018 Pazartesi 08:34
KTAMS: “Yeni Cezaevi Binası En Erken Zamanda Şart”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), gardiyanların çağdaş ve güvenli bir ortamda daha verimli şekilde görev yapması, mahkumların insanca yaşam koşullarına kavuşarak yeniden topluma kazandırılabilmesi için yeni cezaevi binasının erken zamanda tamamlanmasının şart olduğunu belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklama yaparak, gardiyanların Dünya Gardiyanlar Günü’nü kutladı.
Bengihan, “Çok zor koşullarda büyük bir fedakarlık ve büyük bir sabırla görevlerini layıkıyla yapan gardiyanlarımızın 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü’nü kutluyoruz” dedi. 
Bengihan, ülkede son yıllarda artan suç ve suçlu sayısı ile Merkezi Cezaevi binasının kapasitesinin çok üzerinde mahkum barındırdığını ve çalışanların iş yükünün bir o kadar daha arttığını belirtti.
“Hem gardiyanların çağdaş ve güvenli bir ortamda daha verimli şekilde görev yapması, hem de mahkumların insanca yaşam koşullarına kavuşarak yeniden topluma kazandırılabilmesi için yeni cezaevi binasına en erken sürede kavuşturulması şarttır” diyen Bengihan, cezaevi çalışanlarıyla ilgili yasa ve tüzüklerin bir an önce güncellenerek çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini kaydetti.
Bengihan, “KTAMS olarak kendilerinden ve ailelerinden fedakârlık ederek çok zor koşullar altında büyük fedakârlık ve sabırla görevlerini yerine getiren gardiyanlarımızın Gardiyanlar Günü’nü kutlarken onların daha çağdaş çalışma koşullarına ulaşmaları için mücadeleye devam edeceğimizi vurgularız” ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 08.10.2018 12:04
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