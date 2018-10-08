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KTAMS Yarın Tam Gün Grev Yapıyor

KTAMS Yarın Tam Gün Grev Yapıyor

08 Ekim 2018 Pazartesi 07:30
KTAMS Yarın Tam Gün Grev Yapıyor

KTAMS HAYAT PAHALILIĞI ORANININ KRİZ SÜRESİNCE HER AY SONU MAAŞLARA YANSITILMASI TALEBİYLE YARIN GREV YAPACAK

MECLİSE YÜRÜNEREK, TALEPLERİ İÇEREN YASA ÖNERİSİ HÜKÜMET VE ANA MUHALEFET TEMSİLCİLERİNE SUNULACAK

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hayat pahalılığı oranının kriz süresince her ay sonu maaşlara yansıtılması talebiyle, yarın tam gün grev yapacak.

KTAMS’ın grev ve eylem kararına göre, yarın saat 09.00’da tüm üyeler KTAMS Lokalinde toplanacak ve saat 10.00’da Meclise yürüyüşe geçecek. Meclis önünde basın açıklaması okunarak KTAMS’ın taleplerini içeren yasa önerisi, hükümet ve ana muhalefet temsilcilerine verilecek.

KTAMS’tan yapılan açıklamada, halk da eyleme katılmaya çağrıldı.

 

Son Güncelleme: 08.10.2018 10:52
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