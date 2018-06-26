KTAMS, Yarın, Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde 2 Saat Uyarı Grevi Yapacak

KTAMS, Çalışma Dairesi’ndeki personel eksikliğinin giderilmemesi ve Çalışma Dairesi Teşkilat Yasası’nın güncellenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın herhangi bir adım atmaması nedeniyle yarın Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde 09.00 – 11.00 saatleri arasında 2 saatlik uyarı grevi gerçekleştirecek.
KTAMS, Çalışma Dairesi’ndeki personel eksikliğinin giderilmemesi ve Çalışma Dairesi Teşkilat Yasası’nın güncellenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın herhangi bir adım atmaması nedeniyle yarın Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde 09.00 – 11.00 saatleri arasında 2 saatlik uyarı grevi gerçekleştirecek.