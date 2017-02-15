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15 Şubat 2017 Çarşamba 16:43

KTAMS Ve Kamu-Sen, Grev Kararını 1 Mart’a Kadar Askıya Aldı

KTAMS Ve Kamu-Sen, Grev Kararını 1 Mart'a Kadar Askıya Aldı
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“TALEPLERİMİZİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 22 ŞUBAT’TA HÜKÜMET YETKİLİLERİYLE BİR ARAYA GELECEĞİZ”

“SENDİKALARIMIZ, ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞÜ VE ONAYI OLMAYAN HİÇ BİR ŞEYE İMZA ATMAYACAK”

 Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ( KTAMS) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), kamudaki yeni mesai saatleriyle ilgili yarın başlatacakları grevleri 1 Mart’a kadar askıya aldığını açıkladı.

Sendikalar, taleplerinin görüşülmesi için 22 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da hükümet yetkilileriyle bir araya geleceklerini duyurdu.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan ile Kamu-Sen Başkanı Metin Atan imzalı ortak açıklamada, “Sendikalarımız kamu çalışanlarımızın görüşü ve onayı olmayan hiç bir şeye imza atmayacak” vurgusunda bulunuldu.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kamu-Sen’i ve KTAMS’ı bugün saat 15.00'te toplantıya çağırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner ile Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu'nun da yer aldığı toplantıda yarın başlayacak yeni mesai saati uygulamasının 1 Mart'a kadar askıya alındığı, 08.30’da başlanan mesai uygulamasına devam edileceği tebliğ edildi.

Bu çerçevede taleplerimizi görüşmek üzere 22 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da  sendikalarımızla hükümet bir araya gelecek. Sendikalarımız kamuda çalışanlarımızın görüşü ve onayı olmayan hiç bir şeye imza atmayacak. Hükümetle yapılacak toplantılar sonucunda konu yeniden sendikalarımızın yönetim kurullarına getirilecek. Yeni kararlar üyelerimizle birlikte alınacak. Yarın başlatacağımız grevlerimizin 1 Mart'a kadar askıya alındığını üyelerimize ve kamuoyuna duyururuz.”

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