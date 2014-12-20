KTAMS Ve Alevi Kültür Merkezi’nden Doğuş Derya’ya Destek

KTAMS ve Alevi Kültür Merkezi, CTP-BG milletvekili Doğuş Derya’ya yönelik yapılan "saldırıları" eleştirdi, Derya’ya destek verdi.KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamada, Doğuş Derya’nın anayasal ve demokratik bir hakkı olan ifade özgürlüğüne yönelik yapılan saldırılar kınandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğuş Derya Kıbrıs sorununun yarım asırdan beridir sürdüğünü ve Kıbrıs ta federal bir çözümün olabilmesinin yolunun her iki tarafında geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini belirtmiş ve her iki tarafında çok büyük acılar yaşadığını ve bu acıların bir daha yaşanmaması için Kıbrıs sorununun biran önce çözülmesi gerektiğini belirten barış mesajını vermiştir.”

ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ

Alevi Kültür Merkezi de, insanların barış içinde yaşaması gerektiği inancıyla, Kıbrıs’ta 1974’ten süre gelen ve her iki toplumun çektiği ortak acıların kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Alevi Kültür Merkezi, iki toplumun birbirlerine olan güveninin çözüm için gerekli bir koşul olduğunu belirterek, CTP-BG milletvekili Doğuş Derya’ya yapılan hakaretlerin ve seviyesizce saldırıların sadece şahsına değil tüm topluma yapıldığını, kendilerinden farklı düşünenler ve demokratik toplum gereği düşüncelerini özgürce ifade edebilenler ile ilgili olarak bu derece çirkin bir saldırıyı hiçbir toplumun hiçbir bireyin ve kadının hak etmediği gibi hiç kimsenin de böyle bir saldırıya hakkı olmadığını vurguladı.