Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

KTAMS Ve Alevi Kültür Merkezi’nden Doğuş Derya’ya Destek

KTAMS ve Alevi Kültür Merkezi, CTP-BG milletvekili Doğuş Derya’ya yönelik yapılan "saldırıları eleştirdi, Derya’ya destek verdi.

KTAMS Ve Alevi Kültür Merkezi’nden Doğuş Derya’ya Destek

KTAMS ve Alevi Kültür Merkezi, CTP-BG milletvekili Doğuş Derya’ya yönelik yapılan "saldırıları eleştirdi, Derya’ya destek verdi.

20 Aralık 2014 Cumartesi 15:14
KTAMS Ve Alevi Kültür Merkezi’nden Doğuş Derya’ya Destek
banner238

KTAMS ve Alevi Kültür Merkezi, CTP-BG milletvekili Doğuş Derya’ya yönelik yapılan "saldırıları" eleştirdi, Derya’ya destek verdi.KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamada, Doğuş Derya’nın anayasal ve demokratik bir hakkı olan ifade özgürlüğüne yönelik yapılan saldırılar kınandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğuş Derya Kıbrıs sorununun yarım asırdan beridir sürdüğünü ve Kıbrıs ta federal bir çözümün olabilmesinin yolunun her iki tarafında geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini belirtmiş ve her iki tarafında çok büyük acılar yaşadığını ve bu acıların bir daha yaşanmaması için Kıbrıs sorununun biran önce çözülmesi gerektiğini belirten barış mesajını vermiştir.”

ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ

Alevi Kültür Merkezi de, insanların barış içinde yaşaması gerektiği inancıyla, Kıbrıs’ta 1974’ten süre gelen ve her iki toplumun çektiği ortak acıların kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Alevi Kültür Merkezi, iki toplumun birbirlerine olan güveninin çözüm için gerekli bir koşul olduğunu belirterek, CTP-BG milletvekili Doğuş Derya’ya yapılan hakaretlerin ve seviyesizce saldırıların sadece şahsına değil tüm topluma yapıldığını, kendilerinden farklı düşünenler ve demokratik toplum gereği düşüncelerini özgürce ifade edebilenler ile ilgili olarak bu derece çirkin bir saldırıyı hiçbir toplumun hiçbir bireyin ve kadının hak etmediği gibi hiç kimsenin de böyle bir saldırıya hakkı olmadığını vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim