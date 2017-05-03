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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:12

Ktams, Vakıflar Bankası’na İstihdam Nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı’na Mektup Gönderdi

Kıbrıs Türk Ammem Memurları Sendikası (KTMAS) Başkanı Ahmet Kaptan Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Erçelik’e mektup gönderip Banka’ya istihdamları eleştirdi.

Ktams, Vakıflar Bankası'na İstihdam Nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı'na Mektup Gönderdi
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“YÖNETMELİKLERİN HİLAFINA  KARARLARIN YUGULANMASINI HAYRETLE İZLEMEKTEYİZ”

Kıbrıs Türk Ammem Memurları Sendikası (KTMAS) Başkanı Ahmet Kaptan Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Erçelik’e mektup gönderip Banka’ya istihdamları eleştirdi.

KTAMS Başkanı Kaptan, mektupta,  Kıbrıs Vakıflar Bankası'nda,   Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp onaylanan personel yönetmeliklerinin hilafına kararlar alınıp uygulandığını iddia etti.

Kaptan,  basınla da paylaştığı, dağıtımını Başbakanlık İle Başbakan Yardımcılığı’na da yaptığı mektupta, istihdamlarla ilgili rahatsızlıkları geçmişte de dile getirdiklerini,  Kıbrıs Vakıflar Bankası dış murakıbının   da  2016 yılında istihdam uygulamaları ile ilgili uyardığını kaydetti.

Kaptan, Banka’nın  geleceği için yapılan  önemli uyarıya rağmen 27 Nisan’da  Yönetim Kurulu kararı ile 3 kişi istihdam edildiğini belirtti.
Kaptan, Yönetim Kurulu Başkanı’na,  yanıtlamasını beklediği şu soruları yöneltti:
“2016 yılında personel giderlerini azaltmak maksadıyla milyonlarca TL teşvik primi verilerek  yaklaşık 25 personelin   emekliye sevk edilmesi ile bankaya  3 personelin istihdam kararı çelişmiyor mu?
Bu 3 istihdam kararı personel gider kalemini artırmıyor mu?
Vakıflar Bankası'nın personel ihtiyacı oluşacak idiyse  neden milyonlarca teşvik primi verilerek personel       çıkarılmıştır?
Vakıflar Bankası personel ihtiyacı olduğuna  Şube Sorumluları mı, Genel Müdür mü, Yönetim Kurulu mu karar vermiştir?
Vakıflar Bankası'nın personel ihtiyacı olduğuna  hangi veriler ışığında karar verilmiştir?
Vakıflar Bankası'na istihdam edilen 3 kişi hangi kriter ve şartlara göre istihdam edildi.  Yoksa  iddia edildiği gibi UBP ve  DP ile  ilişkileri var mıdır?
Kaptan, sordukları sorulara alacakları  cevaplara göre Kıbrıs Vakıflar Bankası hissedarı olan  KTAMS'ın hukuk yoluna başvuru hakkının saklı olduğunu da bildirdi.

        

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