KTAMS ÜYELERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ

KTAMS HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ YASASINDAN YARARLANAN ÜYELERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ

KTAMS asıl ve sürekli kadroya atanarak hizmetlerin birleştirilmesi yasasından yararlanıp sosyal sigortalardan emekli maaşı almaya hak sahibi olan üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Dün sendikada düzenlenen toplantıyla ilgili açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, konuyla ilgili mahkeme kararından sonra ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi için, yasa değişikliği talebinde bulunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan randevu talep ettiklerini kaydetti.



