KTAMS'ten İsrail'e kınama!

KTAMS, İSRAİL’İN FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK İNSANLIK DIŞI SALDIRILARINI KINADI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, İsrail’in Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

“ABD’nin de desteğini alan İsrail'in yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam etmesiyle masum Filistinlilerin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan bu eylemleri lanetliyoruz” diyen Bengihan, ülkelerini, evlerini ve ailelerini terk etmek zorunda kalan mülteci cesetlerinin kıyılara vurmasıyla yaşanan insanlık dramının ve yangın yerine dönen Ortadoğu’daki savaşların sona ermesini de diledi.