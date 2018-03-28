KTAMS, TAM YAŞLILIK MAAŞI MAĞDURİYETİYLE İLGİLİ KİTLE TOPLANTILARI DÜZENLEYECEK

TOPLANTILAR 2 NİSAN’DA LEFKOŞA’DA, 11 NİSAN’DA GAZİMAĞUSA’DA

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 2008 öncesi asıl ve sürekli kadroya atanan kamu görevlilerinin mahkeme kararıyla birlikte mevzuat değişikliğiyle tam yaşlılık maaşıyla ilgili oluşan mağduriyetleri konusunda kitle toplantıları düzenleyecek.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, kitle toplantılarının ilki 2 Nisan’da Lefkoşa’da, ikincisi ise 11 Nisan’da Gazimağusa’da KTAMS lokalinde saat 16.30’da başlayacak.

Sendikadan konuya ilişkin açıklama şu şekilde:

“2008 öncesi asıl ve sürekli kadroya atanan kamu görevlilerinin, Sosyal Sigortalar Dairesi’nden hizmet birleştirilmesinden “kısmi yaşlılık” aylığı almaya hak sahibi olup, kısmi yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra tekrar çalışıp prim yatırımı yapanların bu yeni yatırımlarının “tam yaşlılık” aylığı hesaplanmasında dikkate alınmasına yönelik mahkeme kararı sonrası mevzuatın uygulamasında değişiklik olmuştur.

Mahkeme kararı, Sosyal Sigortalar Dairesi’nden kısmi aylık almaya başlayanların tekrardan çalışmaya başlayıp Sosyal Sigortalara prim yatırmaları halinde müstakil “tam” yaşlılık aylığına geçemeyecekleri yönünde olup bu karar sonrası sigortadan hizmet birleştirmesinden emekli aylığı almaya hak sahibi yüzlerce kamu görevlisinin mağduriyeti doğmuştur.

Sendikamız KTAMS, yaşanan bu mağduriyetleri gidermek ve kamu görevlilerini bilgilendirmek adına kitle toplantısı yapma kararı almıştır”