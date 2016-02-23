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Ktams: “şubat Maaşlarının Eksik Ödenmesi Durumunda En Sert Mücadeleyi Yürüteceğiz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Şubat Ayı Maaşlarının Eksik Ödenmesi Durumunda “En Sert Mücadeleyi Yürüteceğini” Bildirdi.

Ktams: “şubat Maaşlarının Eksik Ödenmesi Durumunda En Sert Mücadeleyi Yürüteceğiz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Şubat Ayı Maaşlarının Eksik Ödenmesi Durumunda “En Sert Mücadeleyi Yürüteceğini” Bildirdi.

23 Şubat 2016 Salı 12:11
Ktams: “şubat Maaşlarının Eksik Ödenmesi Durumunda En Sert Mücadeleyi Yürüteceğiz”
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ev hayvanlarının refahının önemini vurgulamak amacıyla bir panel düzenleyecek.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), şubat ayı maaşlarının eksik ödenmesi durumunda “en sert mücadeleyi yürüteceğini” bildirdi.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Birikim Özgür’ün Şubat maaşlarının eksik ödenebileceği konusundaki açıklamasının kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Bengihan,  Kamu Görevlileri Yasası uyarınca  kamu çalışanlarının maaşlarının  ayın son iş günü ödenmesi gerektiğinin altını çizerek, “kendi gelirlerimiz ile cari giderlerimizi karşılıyoruz” söylemlerinin yalan olduğunu iddia etti.

Bengihan, bankalara borcu olan binlerce  kamu çalışanı ve emeklinin  maaşların eksik ödenmesi durumunda  fazladan faiz ödemek zorunda kalacağını ve mağduriyet  yaşayacağını ifade etti.

Bengihan, “Bu konuda hükümeti yasal mükellefiyetini yerine getirerek şubat maaşlarını tam ödemeye davet eder, KTAMS olarak maaşlarımızın eksik ödenmesi durumunda en sert mücadeleyi yürüteceğimizi belirtir, üyelerimizi mücadeleye hazır olmaya davet ederiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ödenmeMaaş
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