Ktams: “şubat Maaşlarının Eksik Ödenmesi Durumunda En Sert Mücadeleyi Yürüteceğiz”

ev hayvanlarının refahının önemini vurgulamak amacıyla bir panel düzenleyecek.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), şubat ayı maaşlarının eksik ödenmesi durumunda “en sert mücadeleyi yürüteceğini” bildirdi.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Birikim Özgür’ün Şubat maaşlarının eksik ödenebileceği konusundaki açıklamasının kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Bengihan, Kamu Görevlileri Yasası uyarınca kamu çalışanlarının maaşlarının ayın son iş günü ödenmesi gerektiğinin altını çizerek, “kendi gelirlerimiz ile cari giderlerimizi karşılıyoruz” söylemlerinin yalan olduğunu iddia etti.

Bengihan, bankalara borcu olan binlerce kamu çalışanı ve emeklinin maaşların eksik ödenmesi durumunda fazladan faiz ödemek zorunda kalacağını ve mağduriyet yaşayacağını ifade etti.

Bengihan, “Bu konuda hükümeti yasal mükellefiyetini yerine getirerek şubat maaşlarını tam ödemeye davet eder, KTAMS olarak maaşlarımızın eksik ödenmesi durumunda en sert mücadeleyi yürüteceğimizi belirtir, üyelerimizi mücadeleye hazır olmaya davet ederiz” ifadelerini kullandı.