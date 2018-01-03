banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116745
ALTIN
159.197
DOLAR
3.7599
STERLİN
5.1009
EURO
4.5200
GAZİMAĞUSA’DA BİR KİŞİ KARDEŞİNİ TABANCAYLA VURDU…
Mağusa'da Kurşunlama: 1 Ağır Yaralı
Baltalı Çete Yakalandı
Baltalı Çete Yakalandı
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
4 KİŞİ YARALANDI
4 Kişi Yaralandı
banner256

KTAMS, SOSYAL SİGORTA LEFKOŞA BÖLGE AMİRLİĞİNDE GREV BAŞLATTI

“6 SOSYAL SİGORTA MÜFETTİŞİ, 8 AYDAN BERİDİR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARININ DIŞINDA ÇALIŞTIRILMAKTADIR” KAPTAN: “AMME HİZMETLERİ KOMİSYONUNUN YETKİ VE SORUMLULUKLARINA MÜDAHALE EDİLİYOR. ORADAN YAPILAN ATAMALARA BAKANLIK İÇERİSİNDE KEYFİ UYGULAMALARLA YÖN VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

KTAMS, SOSYAL SİGORTA LEFKOŞA BÖLGE AMİRLİĞİNDE GREV BAŞLATTI

“6 SOSYAL SİGORTA MÜFETTİŞİ, 8 AYDAN BERİDİR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARININ DIŞINDA ÇALIŞTIRILMAKTADIR” KAPTAN: “AMME HİZMETLERİ KOMİSYONUNUN YETKİ VE SORUMLULUKLARINA MÜDAHALE EDİLİYOR. ORADAN YAPILAN ATAMALARA BAKANLIK İÇERİSİNDE KEYFİ UYGULAMALARLA YÖN VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:14
KTAMS, SOSYAL SİGORTA LEFKOŞA BÖLGE AMİRLİĞİNDE GREV BAŞLATTI
banner238

 Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), sosyal sigorta müfettişlerinin, veznedar veya memur olarak çalıştırıldığı gerekçesiyle, Sosyal Sigortalar Lefkoşa Bölge Amirliği müfettişlik biriminde tam gün grev başlattı.

Eylem şekli ve süresine mesai bitiminde yapılacak istişarelerden sonra karar verilecek.

KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan, Sosyal Sigortalar Lefkoşa Bölge Amirliği önünde basına yaptığı açıklamada, aylardır yetkililerle görüşmeler yapmalarına rağmen sorunun çözülmediğini; yetkililerin son olarak, 2 Ocak itibarıyla bahse konu sosyal sigorta müfettişlerinin sadece yasada belirtilen görevlerini yapacağı sözü verdiğini ancak bu sözün de yerine getirilmemesi üzerine eyleme gitme kararı aldıklarını söyledi.

Müfettişlerin sadece Sosyal Sigortalar Dairesi Yasasında belirtilen görevleri yapmaya başlayana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirten Kaptan, “Bir tarafta Amme Hizmetleri Komisyonunun yetki ve sorumluluklarına müdahale ediliyor. Oradan yapılan atamalara Bakanlık içerisinde keyfi uygulamalarla yön verilmeye çalışılıyor. KTAMS bunu asla kabul edemez” dedi.

Kaptan, Sosyal Sigortalar Lefkoşa Bölge Amirliği binasının kötü durumundan dolayı da pek çok eylem yapılmasına rağmen bu konuda da adım atılmadığını savundu.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan tarafından okunan basın bildirisinde de, Sosyal Sigortalar Dairesi’nde var olan eksiklikler ve yasa dışı uygulamalara karşı defalarca uyarı yapılmasına rağmen hiçbir adım atılmadığı belirtildi.

“BİNA KONUSUNDA SÖZLER VERİLMESİNE RAĞMEN ADIM ATILMADI”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’in bina konusunda KTAMS ve çalışanlara sözler verdiğini ancak hiçbir olumlu adım atmadığı iddia edildi.

Açıklamada, “28 Nisan 2017 tarihinde istihdam edilen 6  sosyal sigorta müfettişi, 8 aydan beridir görev yetki ve sorumluluklarının dışında olan vezne memurluğu ve sigorta memurluğu görevlerinde yasa dışı olarak çalıştırılmaktadırlar” denildi.

Bahse konu müfettişlerin, daire çalışanı ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu görevleri sürdürmekte olduğu kaydedilen açıklamada, “Bakanlığın Kasım ayı sonunda, ardından da 2 Ocak 2018 tarihinde  ilgili çalışanları kendi bulunmuş oldukları kadroların görev yetki ve sorumlulukları görevine vereceği sözüne rağmen, yine bir adım atılmamış” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Ktams
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de evlere şenlik aday: Rüşvet ve yolsuzluk vaadiyle oy istiyor
KKTC’de evlere şenlik aday: Rüşvet ve yolsuzluk vaadiyle oy istiyor
Polis Haberleri
Polis Haberleri
YARIN VE CUMA GÜNÜ YAĞMUR BEKLENİYOR
YARIN VE CUMA GÜNÜ YAĞMUR BEKLENİYOR

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim