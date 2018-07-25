KTAMS Sosyal Hizmetler Dairesi Yasasında Düzenleme Konusunda Adım Atılmadığı Gerekçesiyle Bakan Çeler’i Eleştirdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sosyal Hizmetler Dairesi’nin teşkilat yasasında öngörülen değişiklikler konusunda adım atılmadığı gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Zeki Çeler’i eleştirdi.



KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında, artan sosyal ve ekonomik problemleri karşısında Sosyal Hizmetler Dairesi’nin yasal ve yapısal olarak güçlendirilmesi gerektiğini, dairenin sosyal ve ekonomik problemlere daha sağlıklı yanıt verebilmesi için Teşkilat Yasa Tasarısı’nın olgunlaştırıldığını, ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e yaşanan sıkıntıların aktarılmasına rağmen hiçbir adım atılmadığını savundu.



Sosyal Hizmet Memurlarıyla 6 ilçede başlatılan “on-call çalışmama” eyleminin devam ettiğini kaydeden Bengihan, herhangi bir adım atılmaması durumunda her türlü yasal eylemi gerçekleştirebilecekleri uyarısında bulundu ve yaşanacak olumsuzlukların sorumlusunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler’in olacağını ileri sürdü.



