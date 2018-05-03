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KTAMS, Özgür Basının Özgür Ve Demokratik Bir Toplumun Göstergesi Olduğunu Vurguladı!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), tüm basın emekçilerinin “Dünya Basın Özgürlüğü Günü”nü kutlarken, özgür basının, özgür ve demokratik bir toplumun göstergesi olduğunu vurguladı.

KTAMS, Özgür Basının Özgür Ve Demokratik Bir Toplumun Göstergesi Olduğunu Vurguladı!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), tüm basın emekçilerinin “Dünya Basın Özgürlüğü Günü”nü kutlarken, özgür basının, özgür ve demokratik bir toplumun göstergesi olduğunu vurguladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:06
KTAMS, Özgür Basının Özgür Ve Demokratik Bir Toplumun Göstergesi Olduğunu Vurguladı!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), tüm basın emekçilerinin “Dünya Basın Özgürlüğü Günü”nü kutlarken, özgür basının, özgür ve demokratik bir toplumun göstergesi olduğunu vurguladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak ilan edilen 3 Mayıs’ın her yıl düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanırken, basındaki sorunlar tartışılıp çözüm yolları üretilse de ülkede özgür basından söz etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Bunun en büyük göstergesinin yürürlükte bir “Basın İş Yasası” olmasına rağmen, maalesef bir çok kurumda bu yasanın tam anlamıyla uygulanamaması olduğunu ifade eden Bengihan, basın emekçilerine daha demokratik bir çalışma ortamı yaratılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için “Basın İş Yasası”nın etkin olarak uygulanması ve basın emekçilerinin sorunlarının çözüme kavuşturulmasının elzem olduğunu söyledi.

Bengihan, basının özgürce haber yapma ve yayma hakkının neredeyse tüm dünyada engellendiğini dile getirerek, “ Basında tekelleşme ve ekonomik güç odaklarının, basını kontrol altına alma girişimleri basın özgürlüğünü tehdit etmektedir. Özellikle çalışma saatleri bakımından sorun yaşayan basın emekçilerinin önemli bir bölümünün güvencesiz çalıştırılması; sendikalaşmanın önünü açmak için tek başına geçerli bir nedendir” dedi.

Bengihan, basın emekçilerinin sendikalaşması için çalışmaların hızlandırılması ve bir an önce sonuca ulaşması gerektiğini belirtti.

 

 

 

Son Güncelleme: 03.05.2018 15:26
Anahtar Kelimeler:
Ktams3MayısBasınözgürlük
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