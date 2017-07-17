KTAMS, Merkez Bankası’nda 1 Saatlik Uyarı Grevi Yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) partizanca istihdam ve terfiler yapıldığı, yasalara uyulmadığı gerekçesiyle Merkez Bankası’nda 1 saatlik uyarı grevi yaptı.

Grev bu sabah 09.00-10.00 saatleri arasında gerçekleşirken, sendika yetkilileri Merkez Bankası önünde basın açıklaması yaptı.

KAPTAN

KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan, yaptığı açıklamada, ülkede Anayasal hakların sadece eğitim, sağlık konularında aranmaması gerektiğini, aynı zamanda eşit fırsat, yarışma ve iş koşulları için de bu hakların geçerli olması gerektiğini belirtti.

Kaptan, Merkez Bankası Yönetim Kurulu ve bağlı Genel Müdür yardımcılarıyla Başkan yardımcılarının bu demokratik hakları görmezden geldiği, hısım akraba eş-dost istihdamının devam ettiği iddiasında bulundu.

Önce gazete ilanı vermeden, ardından gazete ilanı da vererek “kendi bildikleri” kişileri işe aldıklarını ileri süren Kaptan, Sendika diyalog kurmaya çalıştıkça banka yönetiminin uzaklaştığını söyledi.

Kaptan, “daha henüz aday (deneme) kadrolarında olanlara müdürlükler verildiğini”, çalışanların ve KTAMS’ın bunu reddettiğini, mesajın doğru algılanmaması halinde eylemlerin artarak ve süresiz greve varacak şekilde artırılacağını açıkladı.

BENGİHAN

Hazırlanan yazılı basın açıklamasını KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan okudu.

Bengihan, Merkez Bankasının 2000’li yılların başında yaşanan bankalar krizinin dayattığı zorunluluklar neticesinde, liyakate önem verilen ve partizanca uygulamaların en az seviyede yaşandığı kamu kurumlarından biri olduğunu hatırlattı.

Bengihan buna karşın, birkaç aylık dönemde uygulamaya konulan icraatların, geçmişte yaşanan kötü deneyimlerden alınan derslerin unutulduğu ve liyakatin tamamen banka içerisinde sıfırlandığı bir dönem olduğunu savundu.

58/1987 sayılı Merkez Bankası Teşkilat Yasasına aykırı uygulamaların söz konusu olduğunu belirten Bengihan, münhal ilan edilmeden sınavsız şekilde hem müdür kadrolarına hem de bankada ilk kez görev ifa etmeye başlayacak ilk atama kadrolarına münhalsız ve sınavsız atamalar yapıldığını iddia etti.

Bengihan, Banka Yönetiminin yasalara uymayarak ve deneme devresi içerisinde aday bazı kişileri bu deneme devresi içinde asaletleri onaylanmadan Müdür kadrolarına vekâleten atadığını; bunun yanında banka içinde hiçbir Müdürün ve birimin görüşü alınmadan “ben yaptım olur” mantığıyla yeni bir tebliğ yayınlanıp yeni müdürlükler yaratıldığını da iddia etti.

Bengihan, tüm bu hususların düzeltilmesi adına KTAMS’ın önce diyalog yolunu seçtiğini, Banka Yönetimi ve yöneticileriyle birçok kez toplantılar düzenleyerek bu kararların geri alınmasını ve yasal çerçevede hareket edilerek bir daha bu tür sorunların yaşanmaması adına sınav tebliğinin bir an önce yayınlanmasını talep ettiğini açıkladı.

Sendikanın sadece sınav tebliği ile ilgili talebinin kabul edildiğini ve diğer “yasalara aykırı” idari işlemlerin geri alınmasına yönelik hiçbir adım atılmadığını söyleyen Bengihan, KTAMS’ın, topluma güven veren, hukuka saygılı, çağdaş, liyakat ve performansa dayalı bir çalışma düzeninin egemen olduğu bir kamu kurumu oluşturulana kadar, gerekli tüm hukuki süreçlerin başlatılmasının yanı sıra her türlü eylem ve hak arayışını kararlılıkla sürdürme kararı aldığını kaydetti.

Banka Yönetimine ve idarecilerine çağrıda bulunan Bengihan, Merkez Bankası’nda, kurum saygınlığına gölge düşüren yasalara aykırı söz konusu kararlar ve uygulamaları derhal geri almaya davet etti ve Sendikanın bu süreçte tüm sorunların çözümü adına diyalog içerisinde olmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.