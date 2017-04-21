Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Nisan 2017 Cuma 13:50

Ktams: “kimlikle Giriş Uygulaması Derhal Kaldırılmalı”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS),&nbsp; şiddetin&nbsp; hızla yayılmasının&nbsp; en önemli nedenlerinden birinin&nbsp;&nbsp; nüfus politikası olduğunu savunarak, ülkeye kimlikle giriş uygulamasının derhal kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Ktams: 'kimlikle Giriş Uygulaması Derhal Kaldırılmalı”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS),  şiddetin  hızla yayılmasının  en önemli nedenlerinden birinin   nüfus politikası olduğunu savunarak, ülkeye kimlikle giriş uygulamasının derhal kaldırılması gerektiğini kaydetti..

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, devletin  giriş çıkışları kontrol edemediğini,  her türlü suça meyilli insanın   ülkeye rahatlıkla girebildiğini savundu.

Bengihan, son iki günde  yaşanan kadın cinayetlerinin ülkenin can güvenliği açısından her geçen gün  kötüye gittiğinin göstergesi olduğunu öne sürdü.

Bengihan “Günlük gazetelerin sayfalarını dolduran tecavüz, uyuşturucu, hırsızlık, dayak haberleri  yanında kadın cinayetlerinin  de günlük olaylar arasına giriyor olması ülkemiz adına korkutucu bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

Bengihan, şiddet olaylarının en büyük mağdurlarının kadınlar olmasının devletin kadın-erkek eşitliğinin sağlanması  konusunda gerekli adımları atmaması, şiddet mağduru kadınları korunmasız bırakmasının sonucu olduğunu savundu.

Her türlü cinsiyet ayrımcılığının ve şiddetin önlenmesi için devletin eğitim politikalarını gözden geçirmesi  gerektiğini belirten Bengihan, kadını erkeğin malı gibi gören, kadına karşı her türlü şiddeti uygulayan hatta kadının canını alacak kadar canileşen  zihniyetin ülkede  egemen olmaması  için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN EKONOMİ CİDDİ ŞEKİDLE GELİŞTİ” ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN...
Özgürgün, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın Açılışını Yaptı Özgürgün, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın...
“Evimiz Darmadağın” “Evimiz Darmadağın”
63 Yaşındaki Ayşe Şahmaran Hayatını Kaybetti 63 Yaşındaki Ayşe Şahmaran Hayatını Kaybetti
Gazimağusa’da Öldürülen Burcu Okumuş'un Ailesinin Öncülüğünde Zonguldak'ta Tepki Yürüyüşü Düzenlendi Gazimağusa’da Öldürülen Burcu Okumuş'un...
Mdp, 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı Yayımladı Mdp, 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı Yayımladı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN...
Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle...

Haberi Oku