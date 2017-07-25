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25 Temmuz 2017 Salı 10:16

KTAMS: “kamuda Maaş Farkının Daha Da Açılmaması İçin Düzenleme Konusunda Maliye Bakanlığı İle Mutabık Kaldık”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan,&nbsp; Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı ile,&nbsp; kamuda, 2011 yılı öncesi ve sonrasında istihdam edilenler arasındaki&nbsp; maaş farkının daha da artmaması için düzenleme yapılması konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

KTAMS: 'kamuda Maaş Farkının Daha Da Açılmaması İçin Düzenleme Konusunda Maliye Bakanlığı İle Mutabık Kaldık”
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan,  Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı ile,  kamuda, 2011 yılı öncesi ve sonrasında istihdam edilenler arasındaki  maaş farkının daha da artmaması için düzenleme yapılması konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“2011 yılı öncesi ve sonrası kamuda göreve başlayanlar arasında çok büyük bir maaş farkı yaratan, eşit işe eşit ücret prensibini ayaklar altına alan bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması adına Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı ile sendikamızın sürdürdüğü görüşmeler çerçevesinde bugün bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Yapılan toplantıda  47/2010 sayılı Göç Yasası kapsamında istihdam edilen  kamu görevlileri ile 2011 öncesi istiham edilenlerin maaşları arasındaki farkın daha da açılmaması adına gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı ile sendikamız mutabık kalmışlardır”.

Kaptan, KTAMS’ın “göç yasası” olarak nitelendirilen, Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş ve Ücretlerini Düzenleyen, 47/2010 sayılı yasa gündeme geldiğinden beri bu yasaya şiddetle karşı çıktığını ve iptal edilmesi için her platformda mücadele ettiğini vurgulayarak, söz konusu yasa kapsamında çalışan kamu görevlilerinin mağduriyetleri tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

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