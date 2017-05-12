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12 Mayıs 2017 Cuma 14:16

Ktams, Hemşireler Günü Nedeniyle Panel Düzenledi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde panel düzenledi.

Ktams, Hemşireler Günü Nedeniyle Panel Düzenledi
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde panel düzenledi.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre,  Thalasemia Konferans Salonu’nda yer alan etkinliğe, KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, sendika yönetim kurulu üyeleri, sendika üyesi hemşireler ve hemşire adayı öğrenciler katıldı.

Enstrümantal müzik dinletisiyle başlayan etkinlikte, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Erdem Beyoğlu “Hemşirelerin Çocuk ve Ergen Hastalara Yaklaşımında Öfke Kontrolü”, Uzman Sosyolog ve Aile Danışmanı Nihal Salman ise “Hemşirelerin Evlilikte Yaşadığı Sorunlarla Baş Etme Yöntemleri” konulu sunum yaptı.

Panelin ardından etkinliğe katılan üyelere kokteyl verildi.

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