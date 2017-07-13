KTAMS “göç Yasası”ndan İşe Giren Kamu Çalışanlarına Hayat Pahalılığı Üzerinde Artış Yapılmasını İstedi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, 2017 Temmuz sonu itibari ile kamu çalışanlarının maaşlarına brüt yüzde 7.68 hayat pahalılığı yansıtılacağına işaret ederek, 47/2010 sayılı yasayla işe giren kamu çalışanlarına hayat pahalılığı üzerinde bir artış yapılmaması durumunda 47/2010 sayılı yasayla işe girenler ile eski yasaya tabi olanlar arasındaki maaş farkının daha da açılacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, 2017 Temmuz sonu itibari ile kamu çalışanlarının maaşlarına brüt yüzde 7.68 hayat pahalılığı yansıtılacağına işaret ederek, 47/2010 sayılı yasayla işe giren kamu çalışanlarına hayat pahalılığı üzerinde bir artış yapılmaması durumunda 47/2010 sayılı yasayla işe girenler ile eski yasaya tabi olanlar arasındaki maaş farkının daha da açılacağını kaydetti.

Kaptan konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Göç Yasası” olarak tanımladığı 47/2010 sayılı yasa ile lise mezuniyeti gerektiren hizmet sınıfında işe başlayan bir kamu çalışanı ile 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’ndan işe başlayan bir kamu çalışanı arasında brüt 821,15 TL maaş farkı olduğunu, üniversite mezuniyeti gerektiren hizmet sınıfında bu farkın brüt bin 22,79 TL olduğunu kaydetti.

Hayat pahalılığının maaşlara konsolide edilmesi halinde bu farkın daha da artacağını belirten Kaptan şöyle devam etti:

“Maliye Bakanlığı’nın Göç Yasası’ndan işe girenlere ek artış vermeyerek sadece gerçekleşen yüzde 7.68 hayat pahalılığını maaşlara konsolide etmesi durumunda bu fark lise mezuniyeti gerektiren hizmet sınıfında 63.07 TL ( yüzde 2.12) artarak 884.22 TL’ye, üniversite hizmet sınıfında ise 78.55 TL (yüzde 2.38) artarak bin 101,34 TL’ye çıkacaktır”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın 2016 yılının Eylül ayında “Kamu çalışanları arasında eşitsizliğe neden olan Göç Yasası’nın kaldırılması için dün olduğu gibi bugün de mücadeleye devam ederek, yasanın ortadan kaldırılması için yapılan her olumlu çalışmaya katkı koymaya hazır olacaklarını” ifade ettiğini söyleyen Kaptan, Denktaş’ı, yaşanacak mağduriyeti önlemek adına önlem almaya çağırdı.