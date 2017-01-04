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04 Ocak 2017 Çarşamba 09:03

KTAMS GİRNE SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NDE GREV YAPTI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde personel eksikliği ve bina sorunları nedeniyle grev yaptı.

KTAMS GİRNE SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ'NDE GREV YAPTI
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KTAMS GİRNE SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NDE GREV YAPTI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde, personel eksikliği ve bina sorunları nedeniyle grev yaptı.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, 08.30-13.00 saatleri arasındaki grev nedeniyle  Sosyal Sigortalar Dairesi önünde basın açıklaması yaptı.

Kasım ayında, personel sıkıntısı  nedeniyle günlerce grev yaptıklarını, daha sonra sağlanan mutabakatla daireye üç personel görevlendirildiğini, bunlardan ikisinin göreve başladığını anımsatan Kaptan, daha sonra bu iki kişinin bakan tarafından eski görev yerlerine gönderildiğini söyledi.

20 OCAK’A KADAR EKSİKLİKLER GİDERİLMEZSE YENİDEN GREV…

Kaptan, yetkililere yaptıkları uyarılara rağmen sorunun çözülmediğini dile getirerek, 20 Ocak tarihine kadar eksiklikleri giderilmezse yeniden grev yapılacağını kaydetti.

Binanın asansörünün de 4 Aralık’tan beri çalışmadığına işaret eden Kaptan, özellikle engelli bireylerin mağduriyet yaşadığını, Çalışma Dairesi’ne ulaşmalarının mümkün olmadığını belirtti.

Kaptan, bu sorun çözülmediği takdirde kısa süre içinde greve gidileceğini söyledi.

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KtamsGirneGrevSigortalar
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