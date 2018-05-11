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KTAMS Engellilerle İlgili Tasarının Meclis’e Gönderilmesini İstedi!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis’e gönderilmemesini eleştirdi.

KTAMS Engellilerle İlgili Tasarının Meclis’e Gönderilmesini İstedi!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis’e gönderilmemesini eleştirdi.

11 Mayıs 2018 Cuma 13:37
KTAMS Engellilerle İlgili Tasarının Meclis’e Gönderilmesini İstedi!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis’e gönderilmemesini eleştirdi.

Engellilerin hayatını kolaylaştırıp, karşılaştıkları sorunları en aza indirgemede devlet kurumlarına büyük sorumluluk düştüğüne işaret eden Bengihan, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda üzülerek görmekteyiz ki UBP-DP Hükümeti döneminde Meclis’e sevk edilen ve erken genel seçim nedeniyle kadük olan Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı hâlâ Meclis’e gönderilmemiştir” ifadelerini kullandı. 

Eşitsizliğe maruz kalan kamuda istihdam edilmiş engelli çalışanlar için büyük önem taşıyan yasa tasarısının bir an önce Meclis’e gönderilmesinin hükümetin öncelikli görevi olması gerektiğini belirten Bengihan, sendikanın engelli hakları konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı. 

Son Güncelleme: 11.05.2018 18:07
Anahtar Kelimeler:
KtamsEngellilerTasarısıMeclis
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