KTAMS'dan Protesto Eylemi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS) Girne ve Gazimağusa Kaymakamlıklarının kapılarının 08:30’dan önce açılmadığı ve çalışanların dışarıda bekletildiği gerekçesiyle, İçişleri Bakanlığı önünde protesto eylemi yaptı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS) Girne ve Gazimağusa Kaymakamlıklarının kapılarının 08:30’dan önce açılmadığı ve çalışanların dışarıda bekletildiği gerekçesiyle, İçişleri Bakanlığı önünde protesto eylemi yaptı.

KTAMS’ın İçişleri Bakanlığı önünde düzenlediği eylemde, Sendikal Platform’un mesainin 08:30’da başlamasını içeren Hükümet kararına uymama eyleminin devam ettiği, ancak en sık olarak Girne ve Gazimağusa Kaymakamlıklarında kapıların 08:30’dan önce açılmadığı ve eylem gereği 08:00’den önce iş yerine giden çalışanların dışarıda bekletildiği iddia edildi.

KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan eylemde yaptığı konuşmada, söz konusu kaymakamlıklardaki bu uygulamanın, İçişleri Bakanı’nın Sendika yetkililerine kaymakamlıklarda kapıların 08:00’den önce açılacağı sözü vermesine rağmen olduğunu da iddia etti.

Kaptan, Sendikal Platform’un eylem kararından dolayı sendika üyesi çalışanların üzerine faşist bir şekilde gidildiğini, 08:00 ve öncesinde iş yerine gittiği için suçlu muamelesi gördüklerini savundu.

“Bakan’ın sabah kapılar açılacak demesine rağmen kapıları açmıyorlar” diyen Kaptan, “ya üçlü kararname ile atanan kaymakamlara Bakan’ın söz geçiremediğini yada Bakan’ın Sendika mensuplarına farklı, kaymakamlara farklı konuştuğunu” söyledi.

Kaptan ayrıca, kamu binalarını 08:00’den önce açmayan kamu dairelerini açıklamaya devam edeceklerini de söyledi.

BASIN AÇIKLAMASI

Eylemde Sendika Genel Sekreteri Güven Bengihan tarafından okunan basın açıklamasında da kış saati uygulamasına geçilmesi için Sendikal Platform’un başlattığı mesai saatlerine uymama ve mesaiye 08:00’da başlama eyleminin devam ettiği kaydedildi.

“Bazı bürokratlar özellikle Girne ve Gazimağusa Kaymakamları, üyelerimiz üzerinde baskı uygulamakta, kapıları 08:30’dan önce açmayarak çalışanlar soğukta dışarıda bekletilmektedir. Bu uygulama faşizan bir düşüncenin ürünüdür” denildi.