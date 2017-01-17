Ktams, Cezaevi Müdürü Çebiç'le Toplantı Yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) bugün Merkezi Cezaevi Dairesi Müdürü Derviş Çebiç’le cezaevi çalışanlarının sorunları hakkında toplantı gerçekleştirdi.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre toplantıda, Cezaevi binası temellerinin İçişleri Bakanlığı’nın söz verdiği gibi 20 Ocak tarihinde atılması gerektiği, Cezaevi’nde personel eksikliğinden kaynaklanan sıkıntılar bulunduğu ve bu sıkıntılar aşılıncaya kadar vardiyalara ek takviye çağrılmasının elzem olduğu, Teşkilat Yasası’nda amir hüküm olan cezaevi çalışanlarına yılda en az bir kez sağlık taraması yapılmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamaya göre toplantıda, Teşkilat Yasası’nda yer aldığı üzere Cezaevi’ndeki asayişi, düzeni ve disiplini sağlamak amacıyla “ Orantılı Güç Kullanımı ile İlgili Kurallar Tüzüğü”nün bir an önce hazırlanması, cezaevinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında kurulacak olan birimde görevlendirileceklerin belirlenmesinde tüm çalışanlara fırsat eşitliği sağlanması, ayrıca 6 yıldır yapılmayan derece terfileri ile ilgili sıkıntıların aşılarak cezaevinde yaşanan sorunların çözülmesi de istendi.

Açıklamada, KTAMS’ın bu taleplerin yerine getirilmesi için gerekli adımların atılması adına sürecin takipçisi olacağı kaydedildi.