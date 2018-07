KTAMS: “çalışma Dairesi Sos Veriyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), personel eksikliği nedeniyle Gazimağusa ve İskele’deki Çalışma Daireleri’nin “SOS” verdiğini ve bu ilçelerde kayıt dışılığın arttığını belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, 20 gün önce önce yapılan greve değindi.

Bengihan söz konusu grevde, Teşkilat Yasası’nın ivedilikle günün koşullarına cevap verecek hale getirilebilmesi için Teknik Kurul çalışmalarının başlatılmasını talep ettiklerini kaydederek, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Zeki Çeler’in gerçekleştirdiğimiz greve destek vermekten başka bir icraat yapmadığını üzülerek gözlemlemekteyiz” ifadelerini kullandı..

Bengihan, ülkenin içine girdiği ekonomik kaosun en önemli etkenlerinden birinin kayıt dışılığın gün geçtikçe artış göstermesi olduğunu belirterek, sembolik denetimlerin var olan gerçekliği değiştirmediğini kaydetti.

Gazimağusa Çalışma Dairesi’nde sadece 2 Çalışma müfettişi, İskele Çalışma Dairesi’nde ise müfettiş bulunmadığını belirten Bengihan,“Mağusa ve İskele ilçelerinde kayıtlı 12 bin 500 iş yeri olduğu düşünüldüğünde durumun hangi boyuta vardığı gözler önüne serilmektedir” dedi.

Çalışma Dairesi’nin her kademesinde personel eksikliğinin had safhaya ulaştığını savunan Bengihan, ayrıca Daire’nin hiyerarşik yapılanması ve işlevselliğini belirleyecek teşkilat yasasının bir an önce değiştirilmesi gerektiğini, Teknik Kurul’un Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında ivedi olarak çalışmaya başlaması gerektiğini kaydetti.