KTAMS , Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde 2 Saatlik Uyarı Grevi Yaptı!

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ÇELER DE EYLEME DESTEK BELİRTTİ

ÇELER: “HAKLI SEBEPLERİ VAR, PERSONEL EKSİK, BU EYLEMİ BEN DE DESTEKLİYORUM”

BENGİHAN: “MUHALEFETTEYKEN SÖYLEDİKLERİYLE BAKAN OLDUKTAN SONRA YAPTIKLARI ÖRTÜŞMÜYOR”

KTAMS, ÇALIŞMA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VE LEFKOŞA BÖLGE AMİRLİĞİ’NDE 2 SAATLİK UYARI GREVİ YAPTI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ÇELER DE EYLEME DESTEK BELİRTTİ

ÇELER: “HAKLI SEBEPLERİ VAR, PERSONEL EKSİK, BU EYLEMİ BEN DE DESTEKLİYORUM”

BENGİHAN: “MUHALEFETTEYKEN SÖYLEDİKLERİYLE BAKAN OLDUKTAN SONRA YAPTIKLARI ÖRTÜŞMÜYOR”

Lefkoşa, 27 Haziran 18 : KTAMS, ÇALIŞMA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VE LEFKOŞA BÖLGE AMİRLİĞİ’NDE 2 SAATLİK UYARI GREVİ YAPTI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ÇELER DE EYLEME DESTEK BELİRTTİ

ÇELER: “HAKLI SEBEPLERİ VAR, PERSONEL EKSİK, BU EYLEMİ BEN DE DESTEKLİYORUM”

BENGİHAN: “MUHALEFETTEYKEN SÖYLEDİKLERİYLE BAKAN OLDUKTAN SONRA YAPTIKLARI ÖRTÜŞMÜYOR”

Lefkoşa, 27 Haziran 18 : KTAMS, Çalışma Dairesi’ndeki personel eksikliğinin giderilmemesi ve Çalışma Dairesi Teşkilat Yasası’nın güncellenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın herhangi bir adım atmaması nedeniyle, Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde uyarı grevi yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de greve destek belirtti.

2 saatlik uyarı grevi sırasında önce KTAMS, ardından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler açıklama yaptı.

Çalışma Dairesi Müdürlüğü önünde açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Çalışma Dairesi’nin çalışma hayatını düzenleyen ve denetleyen bir daire olarak çok önemli bir pozisyonda bulunduğunu ifade ederek, ancak Çalışma Dairesi’ne kendilerinin verdiği önemi ne yazık ki Çalışma Bakanı’nın göstermediğini söyledi.

“MUHALEFETTEYKEN SÖYLEDİKLERİYLE BAKAN OLDUKTAN SONRA YAPTIKLARI ÖRTÜŞMÜYOR”

Bakan Çeler’in muhalefet milletvekiliyken eski Çalışma Bakanı’nın icraatlarını, bürokratlarını ve uygulamalarını sürekli eleştirerek önerilerde bulunduğunu hatırlatan Bengihan, “ancak muhalefetteyken söyledikleriyle bakan olduktan sonra yaptıkları örtüşmüyor” dedi.

Bengihan, “muhalefetteyken bu bakanlıktaki müdür ve müsteşarların icraatlarını beğenmeyen Çeler, şimdi kendisi aynı şekilde çalışıyor” dedi.

Bakan olmasının ardından KTAMS olarak kendilerinin Çeler’e, özel sektördeki koşulların iyileştirilmesi, Asgari ücret komisyonunda temsil edilmeleri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli denetimlerin yapılması, engelli maaşlarını denetleyen müfettiş kadrosunun eksiklikleriyle ilgili gerekli bilgileri aktardıklarını dile getiren Bengihan, bunların yanında dairenin teşkilat yasasının güncellenmesi gerektiğiyle ilgili de görüşlerini ilettiklerini söyledi.

Bengihan kadro sayısındaki eksikliklerle ilgili de bilgi ve örnekler vererek, tüm bunları bakana da aktardıklarını, gerekirse bir tarih belirlenerek teknik çalışmaların başlatılmasını, “bu sıkışıklığın bir gün biteceğini bilmenin çalışanlara iyi geleceğini” söylediklerini ancak bu konuda hiçbir adım atılmadığını kaydetti.

Bengihan, geçen hafta Bakanla yeniden görüşerek, Bakanı “ziyaretlerinde çalışanları küçük düşürücü ifadeler kullandığı ve sıkıntılara sebep olduğu” konusunda uyardıklarını ve “bu konuda gerekli adımları atmaz ve teknik komitelerle ilgili yazıyı vermezseniz gerekli grevleri yapacağımızı ilettik” dedi.

“EYLEM YERİNE GELEREK GÜNAH ÇIKARIR GİBİ KONUŞMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ VE SAMİMİYETTEN UZAK”



2 saatlik uyarı grevi sırasında önce KTAMS, ardından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler açıklama yaptı.

Çalışma Dairesi Müdürlüğü önünde açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Çalışma Dairesi’nin çalışma hayatını düzenleyen ve denetleyen bir daire olarak çok önemli bir pozisyonda bulunduğunu ifade ederek, ancak Çalışma Dairesi’ne kendilerinin verdiği önemi ne yazık ki Çalışma Bakanı’nın göstermediğini söyledi.

“MUHALEFETTEYKEN SÖYLEDİKLERİYLE BAKAN OLDUKTAN SONRA YAPTIKLARI ÖRTÜŞMÜYOR”

Bakan Çeler’in muhalefet milletvekiliyken eski Çalışma Bakanı’nın icraatlarını, bürokratlarını ve uygulamalarını sürekli eleştirerek önerilerde bulunduğunu hatırlatan Bengihan, “ancak muhalefetteyken söyledikleriyle bakan olduktan sonra yaptıkları örtüşmüyor” dedi.

Bengihan, “muhalefetteyken bu bakanlıktaki müdür ve müsteşarların icraatlarını beğenmeyen Çeler, şimdi kendisi aynı şekilde çalışıyor” dedi.

Bakan olmasının ardından KTAMS olarak kendilerinin Çeler’e, özel sektördeki koşulların iyileştirilmesi, Asgari ücret komisyonunda temsil edilmeleri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli denetimlerin yapılması, engelli maaşlarını denetleyen müfettiş kadrosunun eksiklikleriyle ilgili gerekli bilgileri aktardıklarını dile getiren Bengihan, bunların yanında dairenin teşkilat yasasının güncellenmesi gerektiğiyle ilgili de görüşlerini ilettiklerini söyledi.

Bengihan kadro sayısındaki eksikliklerle ilgili de bilgi ve örnekler vererek, tüm bunları bakana da aktardıklarını, gerekirse bir tarih belirlenerek teknik çalışmaların başlatılmasını, “bu sıkışıklığın bir gün biteceğini bilmenin çalışanlara iyi geleceğini” söylediklerini ancak bu konuda hiçbir adım atılmadığını kaydetti.

Bengihan, geçen hafta Bakanla yeniden görüşerek, Bakanı “ziyaretlerinde çalışanları küçük düşürücü ifadeler kullandığı ve sıkıntılara sebep olduğu” konusunda uyardıklarını ve “bu konuda gerekli adımları atmaz ve teknik komitelerle ilgili yazıyı vermezseniz gerekli grevleri yapacağımızı ilettik” dedi.

“EYLEM YERİNE GELEREK GÜNAH ÇIKARIR GİBİ KONUŞMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ VE SAMİMİYETTEN UZAK”



2 saatlik uyarı grevi sırasında önce KTAMS, ardından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler açıklama yaptı.

Çalışma Dairesi Müdürlüğü önünde açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Çalışma Dairesi’nin çalışma hayatını düzenleyen ve denetleyen bir daire olarak çok önemli bir pozisyonda bulunduğunu ifade ederek, ancak Çalışma Dairesi’ne kendilerinin verdiği önemi ne yazık ki Çalışma Bakanı’nın göstermediğini söyledi.

“MUHALEFETTEYKEN SÖYLEDİKLERİYLE BAKAN OLDUKTAN SONRA YAPTIKLARI ÖRTÜŞMÜYOR”

Bakan Çeler’in muhalefet milletvekiliyken eski Çalışma Bakanı’nın icraatlarını, bürokratlarını ve uygulamalarını sürekli eleştirerek önerilerde bulunduğunu hatırlatan Bengihan, “ancak muhalefetteyken söyledikleriyle bakan olduktan sonra yaptıkları örtüşmüyor” dedi.

Bengihan, “muhalefetteyken bu bakanlıktaki müdür ve müsteşarların icraatlarını beğenmeyen Çeler, şimdi kendisi aynı şekilde çalışıyor” dedi.

Bakan olmasının ardından KTAMS olarak kendilerinin Çeler’e, özel sektördeki koşulların iyileştirilmesi, Asgari ücret komisyonunda temsil edilmeleri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli denetimlerin yapılması, engelli maaşlarını denetleyen müfettiş kadrosunun eksiklikleriyle ilgili gerekli bilgileri aktardıklarını dile getiren Bengihan, bunların yanında dairenin teşkilat yasasının güncellenmesi gerektiğiyle ilgili de görüşlerini ilettiklerini söyledi.

Bengihan kadro sayısındaki eksikliklerle ilgili de bilgi ve örnekler vererek, tüm bunları bakana da aktardıklarını, gerekirse bir tarih belirlenerek teknik çalışmaların başlatılmasını, “bu sıkışıklığın bir gün biteceğini bilmenin çalışanlara iyi geleceğini” söylediklerini ancak bu konuda hiçbir adım atılmadığını kaydetti.

Bengihan, geçen hafta Bakanla yeniden görüşerek, Bakanı “ziyaretlerinde çalışanları küçük düşürücü ifadeler kullandığı ve sıkıntılara sebep olduğu” konusunda uyardıklarını ve “bu konuda gerekli adımları atmaz ve teknik komitelerle ilgili yazıyı vermezseniz gerekli grevleri yapacağımızı ilettik” dedi.

“EYLEM YERİNE GELEREK GÜNAH ÇIKARIR GİBİ KONUŞMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ VE SAMİMİYETTEN UZAK”