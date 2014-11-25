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KTAMS Başkanından Uyarı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Sağlık Bakanlığı personelinin hala derece terfilerini alamadığına dikkat çekerek, Aralık sonuna kadar bir an önce bu yetkilerin alınmasını ve eksik olan performans değerlendirmelerin Sağlık Bakanlığı’nca ivedi bir şekilde tamamlanmasını talep etti.

KTAMS Başkanından Uyarı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Sağlık Bakanlığı personelinin hala derece terfilerini alamadığına dikkat çekerek, Aralık sonuna kadar bir an önce bu yetkilerin alınmasını ve eksik olan performans değerlendirmelerin Sağlık Bakanlığı’nca ivedi bir şekilde tamamlanmasını talep etti.

25 Kasım 2014 Salı 09:29
KTAMS Başkanından Uyarı
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 Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Sağlık Bakanlığı personelinin hala derece terfilerini alamadığına dikkat çekerek, Aralık sonuna kadar bir an önce bu yetkilerin alınmasını ve eksik olan performans değerlendirmelerin Sağlık Bakanlığı’nca ivedi bir şekilde tamamlanmasını talep etti.

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’ye bu konuyla ilgili basınla da paylaştığı bir mektup yazan Kaptan, “14 Ağustos 2014 tarihinde sizin imzanız ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev ifa eden personelin derece terfileri için Başbakanlıktan yetki talebinde bulunmuş ancak üzerinden üç ay geçmesine rağmen hala daha bakanlığınıza olumlu olumsuz herhangi bir cevap verilmemiştir” dedi.

Mektubunda Aralık sonuna kadar bir an önce bu yetkilerin alınmasını ve eksik olan performans değerlendirmelerin Sağlık Bakanlığı’nca ivedi bir şekilde tamamlanmasını talep eden Kaptan, “Taleplerimizin en kısa sürede gerçekleştirilmesini umar bu taleplerimize olumlu cevap gelmediği takdirde tüm sağlık personeli ile üretimden gelen gücümüzü ortaya koyacağımızı sizlere iletiriz” ifadelerini kullandı.

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