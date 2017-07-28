Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Temmuz 2017 Cuma 10:59

KTAMS Başkanı Kaptan, Ercan’la İlgili Denetim İçin Çağrı Yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Ercan Havalimanı konusunda özel bir şirketle yapılan anlaşmanın şartlarına uyulup uyulmadığının denetlenmesi için, Ombudsman, Başsavcılık ve Polisi göreve çağırdı.

KTAMS Başkanı Kaptan, Ercan'la İlgili Denetim İçin Çağrı Yaptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

KAPTAN HÜKÜMETTEN DE DERHAL GİRİŞİM İSTEDİ

 Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Ercan Havalimanı konusunda özel bir şirketle yapılan anlaşmanın şartlarına uyulup uyulmadığının denetlenmesi için, Ombudsman, Başsavcılık ve Polisi göreve çağırdı.

Yazılı bir açıklamada yapan Kaptan, Ercan Havalimanı’nda bazı alanlarda eksiklikler bulunduğunu belirterek, UBP-DP hükümetini, gerekli tüm tedbirlerin alınmasının yanında, araçlardaki eksik AFF köpüklerinin ve yedeklerinin tedariki  için derhal girişimde bulunmaya ve   muhalefeti de denetim görevini yerine getirmeye davet etti.

Kaptan, “Ülkemizin kamusal alanı olan Ercan Havalimanı, tüm karşı çıkışlarımıza rağmen 6 yıl önce, dönemin UBP Hükümeti tarafından özel bir şirkete devredilmiştir. Yapılan anlaşmalara göre, içinde bulunduğumuz yıl itibarıyla sözde kârdan pay alınmaya başlandı. Bu bir marifetmiş gibi gazetelerde büyük başlıklarla da rakamlar kamuoyuyla paylaşılıyor” ifadelerini kullandı.

“DENETİM YAPILIYOR MU?”

Kaptan, hükümete, “söz konusu şirketle yapılan anlaşmanın, kârdan pay almanın dışındaki diğer maddelerindeki yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği denetleniyor mu? Meydanın ihtiyacı olan hizmetler ve malzemelerin alınıp alınmadığı kontrol ediliyor mu?” şeklinde iki de soru yöneltti.

Havacılığın, ciddiye alınması ve sürekli denetlenmesi gereken önemli bir sektör olduğunu belirten Kaptan, şöyle devam etti:

“Ercan Havalimanı uluslararası kriterlere göre ‘Kategori 7’ sınıfındadır, itfaiyenin personel, araç gereç ve donanımı da bu kategoriye göre düzenlenmiştir. 3 adet asıl ve sürekli olarak hazır durumda olan bir adet yedek itfaiye aracı vardır. Kurallara göre bu araçlarda toplamda 2200 litre "AFF Köpük" olması gerekirken maalesef şu anda sadece 1700 Litre mevcuttur. Araçlardan biri dolu, diğeri yarım, bir tanesi de tamamen boştur. Uluslararası kriterlere göre 4400 litre yedek AFF Köpük olması gerekmekte ve bunun tedariki de meydanın işletmesini alan şirketin yükümlülüğündedir.  Sivil Havacılık Dairesi İdaresinin tüm çabalarına rağmen alım hala gerçekleşmemiştir. Bu eksiklik ‘Kategori 7’ye uymadığı gibi, olası bir kaza - kırım esnasında bundan zarar görecek olan insanların ve ailelerinin hayatlarının vebalini kim ödeyecektir?”

Kaptan, devletin en önemli görevlerinden birinin vatandaşlarının hayatını korumak ve gözetmek olduğuna de vurgu yaptı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barış Harekatı’nın Sancak Gemisi Ertuğrul’un Müze Yapılması İçin Meclis Başkanı Siber’den Destek Talep Edildi Barış Harekatı’nın Sancak Gemisi Ertuğrul’un...
GAÜ: “Kurumlar Arası Geçiş Başvuruları İçin Son Tarih 30 Ağustos” GAÜ: “Kurumlar Arası Geçiş Başvuruları İçin...
Arıklı: “Federal Çözümün Alternatifi bu Vurgun ve Yağma Düzeni Değildir” Arıklı: “Federal Çözümün Alternatifi bu Vurgun...
Bağımlılıkla İlgili Hizmetiçi Eğitime Katılan Merkezi Cezaevi Personeline Sertifikaları Törenle Verildi Bağımlılıkla İlgili Hizmetiçi Eğitime Katılan...
Esentepe Sağlık Merkezi’ne Ambulans Bağışı Esentepe Sağlık Merkezi’ne Ambulans Bağışı
Kıbrıs’ın Fethiyle, Tmt Ve Gkk’nın Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları Kıbrıs’ın Fethiyle, Tmt Ve Gkk’nın Kuruluş...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Barış Harekatı’nın Sancak Gemisi Ertuğrul’un...
20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın deniz kısmının yönetildiği sancak gemisi TCG Ertuğrul’un...

Haberi Oku