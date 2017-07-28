KTAMS Başkanı Kaptan, Ercan’la İlgili Denetim İçin Çağrı Yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Ercan Havalimanı konusunda özel bir şirketle yapılan anlaşmanın şartlarına uyulup uyulmadığının denetlenmesi için, Ombudsman, Başsavcılık ve Polisi göreve çağırdı.

KAPTAN HÜKÜMETTEN DE DERHAL GİRİŞİM İSTEDİ

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Ercan Havalimanı konusunda özel bir şirketle yapılan anlaşmanın şartlarına uyulup uyulmadığının denetlenmesi için, Ombudsman, Başsavcılık ve Polisi göreve çağırdı.

Yazılı bir açıklamada yapan Kaptan, Ercan Havalimanı’nda bazı alanlarda eksiklikler bulunduğunu belirterek, UBP-DP hükümetini, gerekli tüm tedbirlerin alınmasının yanında, araçlardaki eksik AFF köpüklerinin ve yedeklerinin tedariki için derhal girişimde bulunmaya ve muhalefeti de denetim görevini yerine getirmeye davet etti.

Kaptan, “Ülkemizin kamusal alanı olan Ercan Havalimanı, tüm karşı çıkışlarımıza rağmen 6 yıl önce, dönemin UBP Hükümeti tarafından özel bir şirkete devredilmiştir. Yapılan anlaşmalara göre, içinde bulunduğumuz yıl itibarıyla sözde kârdan pay alınmaya başlandı. Bu bir marifetmiş gibi gazetelerde büyük başlıklarla da rakamlar kamuoyuyla paylaşılıyor” ifadelerini kullandı.

“DENETİM YAPILIYOR MU?”

Kaptan, hükümete, “söz konusu şirketle yapılan anlaşmanın, kârdan pay almanın dışındaki diğer maddelerindeki yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği denetleniyor mu? Meydanın ihtiyacı olan hizmetler ve malzemelerin alınıp alınmadığı kontrol ediliyor mu?” şeklinde iki de soru yöneltti.

Havacılığın, ciddiye alınması ve sürekli denetlenmesi gereken önemli bir sektör olduğunu belirten Kaptan, şöyle devam etti:

“Ercan Havalimanı uluslararası kriterlere göre ‘Kategori 7’ sınıfındadır, itfaiyenin personel, araç gereç ve donanımı da bu kategoriye göre düzenlenmiştir. 3 adet asıl ve sürekli olarak hazır durumda olan bir adet yedek itfaiye aracı vardır. Kurallara göre bu araçlarda toplamda 2200 litre "AFF Köpük" olması gerekirken maalesef şu anda sadece 1700 Litre mevcuttur. Araçlardan biri dolu, diğeri yarım, bir tanesi de tamamen boştur. Uluslararası kriterlere göre 4400 litre yedek AFF Köpük olması gerekmekte ve bunun tedariki de meydanın işletmesini alan şirketin yükümlülüğündedir. Sivil Havacılık Dairesi İdaresinin tüm çabalarına rağmen alım hala gerçekleşmemiştir. Bu eksiklik ‘Kategori 7’ye uymadığı gibi, olası bir kaza - kırım esnasında bundan zarar görecek olan insanların ve ailelerinin hayatlarının vebalini kim ödeyecektir?”

Kaptan, devletin en önemli görevlerinden birinin vatandaşlarının hayatını korumak ve gözetmek olduğuna de vurgu yaptı.