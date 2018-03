KTAMS, Başbakan Yorgancıoğlu’ndan Randevu Talep Etti

KAPTAN: “KAMU HİZMETİ KOMİSYONU’NDA BİNADAN KAYNAKLANAN SORUNLAR YAŞANIYOR”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’na bir yazı göndererek, Kamu Hizmeti Komisyonu'nda binadan kaynaklanan sorunları görüşmek için randevu talep etti.

Kaptan yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Hizmeti Komisyonu personelinin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olmadığını kaydetti.

Kamu Hizmeti Komisyonu binasında elektronik cihazların bulunduğu bölümde Tabipler Birliği tarafından yapılan ölçümlerde 2 olması gerek radyasyon oranının 6 olarak ölçüldüğünü belirten Kaptan, özellikle bu bölümde çalışanların sağlıklarının tehdit altında olduğunu belirtti.

Yağmurlu günlerde binanın su sızdırdığını belirten Kaptan, “Ayrıca her yağan yağmur ile birlikte binlerce dolar değerindeki aletlerin üzerine sular akmakta ve Kamu Hizmeti Komisyonu'nun her yerinde binaya sular girmektedir. 21’inci yüzyılı yaşadığımız günümüzde binanın her yerinde damdan akan sular için kovaların olması ise Kamu Hizmeti Komisyonu gibi bir kuruluşumuza yakışmamaktadır” ifadelerine yer verdi.