KTAMS Barış, Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki İdari Personelin Yarın Grev Yapacağını Duyurdu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde görev yapan personelin sorunlarına Sağlık Bakanlığı tarafından çözüm bulunmadığı gerekçesiyle yarın greve gidileceğini duyurdu.

İdari personelin 08.00-12.00 saatleri arasında grevde olacağını kaydeden Kaptan, saat 09.00’da Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi önünde basın açıklaması yapacağını ifade etti.

Kaptan yaptığı yazılı açıklamada personelin sorunları ise şöyle sıraladı:

“Eczanede eczacı ve kalfa eksikliği; poliklinikte arşiv memuru, kayıt memuru ve odacı eksikliği; idarede muhasebe memuru ve katip eksikliği; Hastane dışında görevlerin yerine getirilmesi için araç eksikliği; Hastane içerisinde Kamu Görevlileri Yasası ve Anayasaya aykırı bir şekilde temizlik şirketi altında istihdam edilen kişilerin kamu görevi ifa etmesi”.