KTAMS: “Akıncı’nın Çağrısı Doğru Adım…

“LİDERLER BİR AN ÖNCE YAPICI KARARLAR ALIP GEREKLİ İRADEYİ ORTAYA KOYARAK MÜZAKERE MASASINA DÖNMELİ”

Lefkoşa, 30 Nisan 18 : Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Crans Montana zirvesi sırasında Guterres çerçevesi olarak ortaya çıkan tezlerin stratejik bir anlaşma olarak imzalanması” için Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades’e yaptığı çağrıyı, doğru bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Bengihan yazılı açıklamasında, “Geçtiğimiz günlerde gayri resmi bir yemekte bir araya gelen iki liderin yaptığı durum değerlendirmesi sonucunda ortaya pek de olumlu sonuçların çıkmaması ümitsizliğe yol açsa da, Sayın Akıncı’nın yaptığı çağrıyla Federal Kıbrıs’ın oluşturulması niyeti bir kez daha vurgulanmıştır” dedi.

Her iki tarafın kabul edeceği iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı Federasyon temelinde bir çözümün, liderlerin ayrılıkçı değil, birleştirici yönde irade ortaya koymaları ile mümkün olduğunu dile getiren Bengihan, şöyle devam etti:

“Bu yönde Sayın Akıncı’nın bu çağrısı büyük önem taşımaktadır. Kıbrıs görüşmelerinin kopma noktasına geldiği şu günlerde liderlere çağrımız; bir an önce yapıcı kararlar alıp gerekli irade ortaya koyarak müzakere masasına dönmeleridir.”