KTAMS, 13. Maaş İçin Maliye Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı

KAPTAN, MALİYE BAKANLIĞI’NI SENDİKALARI “İTİBARSIZLAŞTIRMAYA” ÇALIŞMAKLA SUÇLADI

GÖKÇEBEL: “YOLSUZLUKLARA GÖZ YUMULUYOR VE KAMU KURUMLARI VERİMSİZDİR GEREKÇESİYLE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), 13’üncü maaşların henüz ödenmemesini, Maliye Bakanlığı önünde düzenlediği eylemle protesto etti. Eyleme, Sendikal Platform da destek verdi.

Eylemde, KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan ile Sendikal Platform adına Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel birer açıklama yaptı.

Hükümeti, kamu çalışanlarının alacaklarını zamanında ödememesinden dolayı protesto ettiklerini kaydeden Kaptan, 13’üncü maaşların ödenmemesi halinde 20 Ocak Çarşamba günü Başbakanlık önünde eylem düzenleyecekleri uyarısında da bulundu.

Kaptan, hükümetin kaynak sıkıntısını gerekçe göstermesinin kabul edilebilir olmadığını savunarak, hükümeti, vergi alacaklarını tahsil edememek, kumarhanelerden vergi toplayamamak ve Türkiye’den gelen ses sanatçılarından vergi alamamakla suçladı.

“NE YAPTIĞINI BİLMİYOR”

Ahmet Kaptan konuşmasında, Maliye Bakanlığını “ne yaptığını bilmemekle” suçlayarak, eleştirdi.

Maliye Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalarla sendikaları “itibarsızlaştırmaya” çalıştığını savunan Kaptan, “16 Ocak’ta sendika yetkililerinden oluşan bir heyete, bakanlık yetkilileriyle yaptığı görüşmede, 13’üncü maaşların ne zaman ödeneceğinin belli olmadığı söylendi ancak eylem planladığımız bugün 13’üncü maaşların yarın ödeneceğinin açıklanması düşündürücü” dedi.

GÖKÇEBEL: “HALKI AZARLAYARAK, AŞAĞILAYARAK İCRAAT YAPIYORLAR”

Tahir Gökçebel de konuşmasında, hükümeti “halkı azarlayarak, aşağılayarak icraat yapmakla” suçladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin hem hükümette olup, hem de muhalefet gibi davrandığını savunan Gökçebel, Maliye Bakanı’nın “13’üncü maaşlar kaldırıldığı takdirde vesayetten kurtulmuş olunacak” şeklinde açıklamasını da anımsattı.

Gökçebel, KKTC hükümeti ve Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerini, gelir seviyesi düşük çalışanlara daha fazla yük bindirip, haklarını budarken kendilerine yakın sermayeye ayrıcalıklar sunmakla suçladı.

Tahir Gökçebel, ülkede yolsuzluklara göz yumulduğunu ve kamu kurumlarının da “verimsizdir” gerekçesiyle da “peşkeş çekildiğini” savundu.