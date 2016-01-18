Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

KTAMS, 13. Maaş İçin Maliye Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), 13’üncü maaşların henüz ödenmemesini, Maliye Bakanlığı önünde düzenlediği eylemle protesto etti. Eyleme, Sendikal Platform da destek verdi.

KTAMS, 13. Maaş İçin Maliye Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), 13’üncü maaşların henüz ödenmemesini, Maliye Bakanlığı önünde düzenlediği eylemle protesto etti. Eyleme, Sendikal Platform da destek verdi.

18 Ocak 2016 Pazartesi 13:55
KTAMS, 13. Maaş İçin Maliye Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı
banner238

KAPTAN, MALİYE BAKANLIĞI’NI SENDİKALARI “İTİBARSIZLAŞTIRMAYA” ÇALIŞMAKLA SUÇLADI

GÖKÇEBEL: “YOLSUZLUKLARA GÖZ YUMULUYOR VE KAMU KURUMLARI VERİMSİZDİR GEREKÇESİYLE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), 13’üncü maaşların henüz ödenmemesini, Maliye Bakanlığı önünde düzenlediği eylemle protesto etti. Eyleme, Sendikal Platform da destek verdi.

Eylemde, KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan ile Sendikal Platform adına Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel birer açıklama yaptı.

Hükümeti, kamu çalışanlarının alacaklarını zamanında ödememesinden dolayı protesto ettiklerini kaydeden Kaptan, 13’üncü maaşların ödenmemesi halinde 20 Ocak Çarşamba günü Başbakanlık önünde eylem düzenleyecekleri uyarısında da bulundu.

Kaptan, hükümetin kaynak sıkıntısını gerekçe göstermesinin kabul edilebilir olmadığını savunarak, hükümeti, vergi alacaklarını tahsil edememek, kumarhanelerden vergi toplayamamak ve Türkiye’den gelen ses sanatçılarından vergi alamamakla suçladı.

“NE YAPTIĞINI BİLMİYOR”

Ahmet Kaptan konuşmasında, Maliye Bakanlığını “ne yaptığını bilmemekle” suçlayarak, eleştirdi.

Maliye Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalarla sendikaları “itibarsızlaştırmaya” çalıştığını savunan Kaptan, “16 Ocak’ta sendika yetkililerinden oluşan bir heyete, bakanlık yetkilileriyle yaptığı görüşmede, 13’üncü maaşların ne zaman ödeneceğinin belli olmadığı söylendi ancak eylem planladığımız bugün 13’üncü maaşların yarın ödeneceğinin açıklanması düşündürücü” dedi.

GÖKÇEBEL: “HALKI AZARLAYARAK, AŞAĞILAYARAK İCRAAT YAPIYORLAR”

Tahir Gökçebel de konuşmasında, hükümeti “halkı azarlayarak, aşağılayarak icraat yapmakla” suçladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin hem hükümette olup, hem de muhalefet gibi davrandığını savunan  Gökçebel, Maliye Bakanı’nın “13’üncü maaşlar kaldırıldığı takdirde vesayetten kurtulmuş olunacak” şeklinde açıklamasını da anımsattı.

Gökçebel, KKTC hükümeti ve Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerini, gelir seviyesi düşük çalışanlara daha fazla yük bindirip, haklarını budarken kendilerine yakın sermayeye ayrıcalıklar  sunmakla suçladı.

Tahir Gökçebel, ülkede yolsuzluklara göz yumulduğunu ve kamu kurumlarının da “verimsizdir” gerekçesiyle da “peşkeş çekildiğini” savundu.

Anahtar Kelimeler:
Ktams13. MAAŞ İÇİN MALİYE BAKANLIĞI ÖNÜNDE EYLEM YAPTI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim