K.T. İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI GÜRCAFER, YENİ YIL MESAJI YAYIMLADI





K.T. İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI GÜRCAFER, YENİ YIL MESAJ I YAYIMLADI

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Maalesef 2016 yılı ülkemizde, çözüme yaklaşılmasına rağmen ulaşılamayan, dünyanın çeşitli yerlerinde ise terör, şiddet, savaş ve göçlerin yaşandığı bir yıl olmuştur” ifadelerini kullandı.

Gürcafer, yeni yılın, refah seviyesinin yükseldiği ve demokratik bir düzenin kurulduğu bir yıl olmasını, ülkeye ve tüm dünyaya barış, sağlık, huzur ve refah getirmesini diledi.