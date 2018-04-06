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K.T GÜZELLİK UZMANLARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA EMİNE TAŞ GETİRİLDİ

Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları Birliği Başkanlığı’na Emine Taş getirildi.

K.T GÜZELLİK UZMANLARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA EMİNE TAŞ GETİRİLDİ

Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları Birliği Başkanlığı’na Emine Taş getirildi.

06 Nisan 2018 Cuma 18:23
K.T GÜZELLİK UZMANLARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA EMİNE TAŞ GETİRİLDİ
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K.T GÜZELLİK UZMANLARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA EMİNE TAŞ GETİRİLDİ


Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları Birliği Başkanlığı’na Emine Taş getirildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda yapılan oylama sonrasında Birliğin Yönetim Kurulu Başkanlığına Emine Taş getirilirken, As Başkanlığa Ece Emin, Saymanlığa Halide Dalokay seçildi.

Yönetim Kurulu üyeleri; Seral Sökmen, Selma Özdamar, Nerime Kanber, Gamze Aslan, Olga Özoğlu ve Çiler Zaim olarak belirlendi. 

Birliğin Denetleme Kurulu Başkanı Sibel Çağatay, üyeler Sakine Önem ve Sevtap Özbilenler olurken, Emiş Kaymak ve Bahar Yoncacı ise yedek üye olarak seçildi.

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber genel kurulda yaptığı konuşmada, örgütlü mücadelenin önemine değinerek tüm esnaf ve zanaatkarların birlikte hareket etmesinin şart olduğunu belirtti.

Kanber, güzellik ve saç hizmetleri alanının örgütlü sektörlerden olduğunu, bu örgütlü yapının sektörel sorunların çözümünde büyük fayda sağlayacağını kaydetti. 

Kanber, Oda olarak mesleki teknik eğitime büyük önem verdiklerini, çıraklık eğitimi ile de bugüne kadar nitelikli elemanların yetişmesinde önemli yol kat ettiklerini, bundan sonrasında da Oda olarak bu çalışmaların ileriye götürülmesinde gerekeni yapacaklarını belirtti. 

Güzellik alanında sertifikasyon sisteminin yaygın olduğunu ifade eden Kanber, bunun da hizmet kalitesinin yukarıya çekilmesi anlamına geldiğini belirtti. Kanber, mesleki sorunların çözümünde de birlikte hareket ederek, sorumluluk alarak yol alınabileceğine vurgu yaptı. 

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber’in konuşmasının ardından birlik başkanlığı görevini tamamlamış olan Selma Özdamar görev yaptığı dönemde birliğin çalışmalarına katkı koyan yönetim kurulu üyelerine ve birliğin tüm üyelerine teşekkür etti ve Birliğin çalışma ve mali raporunu genel kurulun onayına sundu. 

Mali raporun genel kurul tarafından aklanmasının ardından birlik organlarının belirlenmesine geçildi

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