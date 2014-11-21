K.T Gençlik Hareketi Derneği Geçici Memur Alımına Son Verilmesini İstedi

Kıbrıs Türk Gençlik Hareketi (KTGH) Derneği devlet dairelerinde kadrolu memurdan fazla geçici olduğunu savunarak, artık geçici memur alımlarının durdurulması gerektiğini bildirdi.

Gençli Hareketi Derneği Genel Sekreteri İlhan Demir yaptığı yazılı açıklamada, iktidara gelen her siyasi partinin kendi partisinden olmayan geçicilerin işine son vererek partililerini memur yaptığını kaydederek, işine sadık ve düzgün yapan memurların işe devam etmesi gerektiğini kaydetti.

KTGH olarak geçici memurlara iş güvencesi getirilmesini istediklerini belirten Demir, KAMU-SEN’in geçici memurların yanında olduğu yönündeki açıklamasını desteklediklerini açıkladı.