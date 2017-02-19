K.T. Emekliler Derneği Lefke Şubesi Olağan Genel Kurulu Yapıldı

BAŞKANLIĞA ŞAKİR ÖKSÜZ YENİDEN GETİRİLDİ
K.T. Emekliler Derneği (KTED) Lefke Şubesi Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Genel kurulda yeni yönetim belirlenirken başkanlığa Şakir Öksüz yeniden getirildi.
KTED Lefke Şubesi Yönetimi şu şekilde oluştu:
“Başkan Şakir Öksüz, Genel Sekreter Refik Saydam, Veznedar Akşit Kayımbaşıoğlu, faal üyeler Mustafa Yöney, Ahmet Salih Oktay, Ratip Dostoğlu, Osman Tangüder. Yedek üyeler; İsmail Gül, Emin Bahçıvan, Gürsel Karagözlü.
Denetim Kurulu; Fedai Ferit, Süleyman Altıntaş, Enver Öztoprak.
Delegeler; Nevzat Şahiner, Cevdet Atalar, Önel Özbenli, Mehmet Tekin.”