KSP’den hükümete eleştiri

“TOPLUMSAL SEFERBERLİĞE DEĞİL SINIFSAL SEFERBERLİĞE İHTİYAÇ VAR”

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), hükümetin “Elinizi taşın altına koyun” önerilerinin sorunlara çare olmadığını kaydederek, ihtiyacın toplumsal seferberlik değil, sınıfsal seferberlik olduğunu belirtti.

Yazılı açıklamasında hükümeti ve hükümetin “toplumsal seferberlik” çağrısını eleştiren KSP, ülkede dövize dayalı muhasebe birimine geçilmesinin şart olduğunu kaydetti, “Bunun önündeki engel Türkiye Cumhuriyetidir” görüşünü savundu.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Asgari ücret belirlenirken birlik ve beraberlikten bahsetmeyenler, nedense kriz karşısında hep bir ağızdan birlik, beraberlik ve toplumsal seferberlik çağrısı yapıyor! Sefada birlik olmayanlar, cefada da birlik olamazlar! Kuzey Kıbrıs halkının eli ne zaman taşın altından çıktı ki? Ellerimiz sürekli taşın altındadır… Halktan daha fazla fedakarlıkta bulunmasını istemek, gelirlerinden ek kesinti yapılmasını talep etmek insafsızlıktır. Çalışanları ücretsiz ek mesailere zorlamak angarya iş yaptırmaktır.”

KSP’nin açıklamasında kamuda örgütlü sendikalar da eleştirildi.

“Uzlaşmacı” diye nitelediği sendikaları TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın talimatlarına uyumlu politikalar geliştirmekle” suçlayan KSP, “Emekçiler açısından, günün en acil mücadelesi sermayeye karşı değil, burjuva uzlaşmacı sendika liderlerine karşı mücadele olmalıdır. Çünkü onlar yenilmeden sermayeyi yenmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

