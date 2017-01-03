KSP’DEN ELEŞTİRİ...

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Barbaros Şansal ’ın sınır dışı edilmesine tepki göstererek, hükümeti eleştirdi.



KSP Merkez Komitesi adına Mehmet Birinci yaptığı yazılı açıklamada, “KSP adına, demokratik siyasi parti ve kuruluşları derhal toplanarak acil önlemler almaya davet ediyoruz. Bu amaçla bazı siyasi partileri, sendikaları ve demokratik kitle örgütlerini süratle ziyaret etmeyi planladığımızı halkımıza duyururuz” dedi.