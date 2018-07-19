Ksp, Stabil Bir Para Birimine Geçilmesi Gerektiğini Belirtti



Lefkoşa, 19 Temmuz 18 (.): Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Merkez Komitesi, Türk Lirası’nın değer kaybından kaynaklanan ekonomik krizden kurtulmanın tek yolunun stabil bir para birimine geçmek olduğunu savundu.



Komite adına yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta çalışanların ücretlerinin gün geçtikçe düştüğünü belirtilerek, bunun Ankara tarafından bilinçli bir şekilde yürütülen bir politikanın sonucu olduğu savunuldu.



Hükümetin Türk Lirası’nın değer kaybı karşısında aldığı tedbirlerin yüzeysel olduğu, Türkiye’nin dış ve iç borçlanmayla ayakta duran, ciddi ekonomik sorunlar içinde bulunan bir ülke olduğunu, bu sorunları aşmak için Türkiye’nin sürekli karşılıksız para bastığını bu da TL’nin değer kaybına yol açtığı belirtildi.



Hükümetin stabil bir para birimine geçme basiretine sahip olmadığı belirtilen açıklamada, “TC’den galen parayı da dövize endekslemeden muhasebe işlemlerinin dövize endekslenmesi mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı.



(ID/FEZ)

