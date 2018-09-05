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Ksp Kamu Çalışanları Sendikalarının Liderliklerinin Teslimiyetçi Tavır Sergilediklerini Savundu

Lefkoşa, 5 Eylül 18 (.): Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), kamu çalışanları sendikalarının liderliklerinin teslimiyetçi tavır sergilediklerini savunarak, bu tavırların ve kararların reddedilmesi gerektiğini belirtti.

Ksp Kamu Çalışanları Sendikalarının Liderliklerinin Teslimiyetçi Tavır Sergilediklerini Savundu

Lefkoşa, 5 Eylül 18 (.): Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), kamu çalışanları sendikalarının liderliklerinin teslimiyetçi tavır sergilediklerini savunarak, bu tavırların ve kararların reddedilmesi gerektiğini belirtti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:50
Ksp Kamu Çalışanları Sendikalarının Liderliklerinin Teslimiyetçi Tavır Sergilediklerini Savundu
Lefkoşa, 5 Eylül 18 (.): Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), kamu çalışanları sendikalarının liderliklerinin teslimiyetçi tavır sergilediklerini savunarak, bu tavırların ve kararların reddedilmesi gerektiğini belirtti.

KSP’den yapılan yazılı açıklamada, “özel sektör çalışanları örgütlenin! Sendikalaşın! Kamu çalışanları sendika liderliklerinin teslimiyetçi tavır ve kararlarını reddet, işbirlikçi sendika liderlerini mahkûm et, alın terinin karşılığını, alım gücünü korumak ve geliştirmek için mücadele et! Döviz taksitleri olanlar örgütlenin! Maaş ve ücretlerin dövize endekslenmesi için mücadele et! Bize toplumsal seferberlik değil sınıfsal seferberlik gereklidir!” denildi.

Kıbrıs Türk halkının 1976 yılından, yani Türk Lirasının empoze edildiği günden bu yana sürekli olarak devalüasyon illeti ile boğuşmakta olduğu belirtilen KSP açıklamasında, “Devalüasyon Kıbrıs Türk halkı için TL kullanımından dolayı, Ankara\'ya sürekli bir dolaylı vergi ödemekten başka bir şey değildir. Üstelik bu vergi hiçbir yasaya ve kurala dayanmayan, Ankara\'nın her ihtiyaç duyduğunda elini cebimize sokarak alın terimizi ve birikimlerimizi gasp ettiği haksız bir vergi türüdür” ifadeleri kullanıldı. 

Alınan önlemlerin özel sektör çalışanları ile devlet çalışanlarını birbirine düşürmekte olduğu, vatandaş ile kamu çalışanlarını karşı karşıya getirdiğini, daha birçok sorunun ülkeyi tam bir kaosa ve feci olaylara doğru sürüklemek olduğu ifade edilen açıklamada, yaşanan ekonomik krizle \'liberal ekonomik sistem\' denen katmerli kapitalist sömürü sisteminin iflas ettiğinin iyice açığa çıktığı kaydedildi. 

KSP açıklamasında şunlar da dile getirildi:

“KKTC hükümetlerinin dirayetli davranıp maaş ve ücretleri dövize endekslemeyeceğinin bilincinde olan partimiz, yaşanan ekonomik krize karşı tek çareyi kitlelerin örgütlenerek mücadele etmesinde görmektedir. 

Bu örgütlü mücadele özünde ülkemizin bağımsızlığını ve halkımızın kendi topraklarımız üzerinde egemenliğini hedefleyen bir mücadele olmalıdır. Aynı zamanda bu büyük hedefi elde etmek için yürünecek yolda kapitalist sömürü düzenine karşı da mücadele yükseltilmeli, kitlelerin alın teri ve alım gücünü korumaya yönelik mücadele verilmelidir.”

(HUR/HA)

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