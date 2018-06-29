KSP, Türkiye’de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini değerlendirdi

Kıbrıs Sosyalist Partisi Merkez Komitesi, Türkiye’de 24 Haziran’da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini değerlendirdi.

Partiden yapılan açıklamada, Racep Tayyip Erdoğan’ın “emperyalistlerin çıkarlarına” hizmet ettiği savunularak, “Türkiye’de faşizmin inşa sürecini engelleyebilecek yegâne faktör ve güç Türkiye işçi sınıfıdır” iddiasında bulunuldu.

Kıbrıs ve Türkiye işçi sınıfı ve sınıf örgütlerinin enternasyonalist olmak zorunda olduğu savunulan açıklamada, “Kıbrıs ve Türkiye işçi sınıfları ve sınıf örgütlerini birleştirecek, emperyalizme karşı ortak mücadele vermelerine zemin oluşturacak maya budur” denildi.