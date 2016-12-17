KSP Terörü Lanetledi

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) terörün her türlüsünü lanetlediğini açıkladı.

KSP Genel Sekreteri Mehmet Birinci konuyla ilgili yazılı mesajında; “Terörü teşvik eden ve ileri götüren emperyalist devletler ve onların işbirlikçileridir. Terörle hiçbir somut sonuç elde edilemez. Terör isçi sınıfı ve emekçilerin kitlesel olarak örgütlenmelerinin önünde bir engeldir” dedi.

Birinci, terörün, “kitlelerinin devrimci sınıfı mücadelesinden soğutmayı amaçlayan ve kitlelerin haklı mücadelesine zarar veren bir olgu” olduğunu kaydederek, emperyalizm ve işbirlikçilerinin terörle değil örgütlü ve demokratik sınıf mücadelesiyle alaşağı edileceğini savundu.